Hudebně vizuální představení o naší instinktivní touze „něco vlastnit“ a vymezovat si „svůj“ prostor. Diamantové trenýrky, ředkvičky a rock‘n‘roll. Bude to jízda.

MINE: bohatý zdroj

MINE: něco, co mi patří

MINE: mina, výbušné zařízení

MINE: rýt či hloubit za účelem zisku něčeho vzácného

MINE je audio-vizuální performancí nezávislého skandinávsko-českého kolektivu T.I.T.S., která překračuje hranice několika žánrů. Tento „fyzický koncert/operetta“ zkoumá smysl pro vlastnictví a naši hluboce zakořeněnou instinktivní touhu vlastnit a potřebu teritoriálně se vymezovat. Performance je založená na intenzivní součinnosti zvuku, hlasu, pohybu, světelného designu a kostýmů tak, aby zprostředkovávala osobní zkušenost s naším každodenním „mít či nemít“, prosazováním svých nároků na osobní prostor, na věci, nebo dokonce na ostatní lidi. Odráží kosmos našich malých životů celospolečenské univerzum?

Inscenaci uvádíme ve spolupráci s Novou sítí v rámci OZVĚN MALÉ INVENTURY 2018.

Autor a režie: T.I.T.S. Koncept: Nela H. Kornetová (CZ/NOR). Zvukový design: Björn Hansson (SWE). Scénografie, světla, kostýmy: Heidi Dalene (NOR). Účinkují: Lærke Grøntved (DK), Tobias Shaw Petersen (DK), Josephine Kylén-Collins (SWE), Nela H. Kornetová (CZ).

Podpořili: Norsk Kulturråd – Norwegian Ministry of Culture, Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Fond pro utøvende kunstnere, Norden – Kulturkontakt Nord, Black Box Theater Oslo, Blå Grotte, DansiT, Kredance a Švestkový Dvůr, Studio ALTA, Stanica-Žilina-Záriečie.