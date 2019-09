Můj příběh 9:58 - Listování v Trutnově

TALKSHOW ze studia TV LiStOVáNí SPORT!

LiStOVáNí střílí do dalších neobjevených žánrů, a to přímo do dvou: do sportovní literatury a životopisu. Kniha vypráví o nejrychlejším sprinterovi všech dob, Usainu Boltovi - nejrychlejším člověku na světě.

“Tohle mě vážně nikdy neomrzí poslouchat,“ libuje si trojnásobný olympijský vítěz v úvodu jedné z nejlepších sportovních knih, jaká v poslední době vyšla.

Dobře ilustruje, proč je jamajský šampion jedním z nejsympatičtějších lidí mezi světovou sportovní špičkou. Málokomu se podařilo v knižní podobě zachytit duši a přemýšlení špičkového sportovce tak důkladně a podrobně.

LiStOVáNí.cz společně s Usainem zaběhne nejrychlejší závod své kariéry, ale nebojte, bude to trochu delší než 9.58. Můžete se těšit na 2000 vtipů na metr čtvereční!

- účinkují: Alan Novotný a Lukáš Hejlík