NaHoruRun - poprvé

Někteří říkají, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského sedla, my zase tvrdíme, že z vrcholků hor, o to více, když se jedná o Krkonoše, hory naše. Nejlépe se o tom ale každý přesvědčí sám. Příležitost budete mít již 27. dubna v rámci prvního ročníku běhu s názvem "NaHoruRun". Jedná se o akci organizovanou Kasper - Swix Teamem ve spolupráci

s Lokomotivou Trutnov - oddílem atletiky a SkiResortem Černá hora - Pec.

Rádi bychom spojili co nejvíce lidí se stejnou vášní a nadšením pro sport, proto zde vznikla myšlenka štafetového běhu. Trať dlouhou 42 km ovšem můžete pokořit i sami, a sice v kategorii jednotlivců. Samozřejmě myslíme i na Vaše děti. Proto zde bude připraven závod pro dětské kategorie spolu s bohatým doprovodným programem. I kdybychom tímto měli zažehnout jen nepatrnou jiskřičku, myslíme si, že to má smysl. Protože láska, v našem případě tedy láska ke sportu a pohybu obecně, i hory přenáší. Proto zkuste mít toto na paměti od startu až do cílové rovinky.

Těšit se můžete nejen na vlastní závod, ale čeká na vás řada doprovodných aktivit. Dále můžete navštívit např. Stezku korunami stromů Krkonoše, bobovou dráhu Bertu anebo si můžete udělat výlet po Krkonoších a blízkém okolí. Budete-li mít nějaký dotaz v souvislosti s dalšími aktivitami, rádi vám poradíme.

Cílem závodu je umožnit jednotlivcům vyzkoušet své limity v netradičním maratonu a přátelům umožnit zažít týmovou atmosféru v převážně individuálně orientovaném sportu.

Štafetový běh je pro všechny, kteří si netroufnou individuálně na 42 km, ale mají rádi běhání a aktivní životní styl. Můžete tak originálně prezentovat svůj team, školu, firmu, atp.