Navijáky pro veřejnost

Přijďte se v sobotu 25.5. svézt ve větroni, vzlet navijákem. Délka letu cca 3-5 min. Děti od 12 let. Tento den platí zvýhodněná cena 250,- Kč/start. Lety si rezervujte předem na emailu akceakdk@seznam.cz. Létáme od 9,00 do 18,00 hod. (Volné časy jsou již pouze odpoledne.)Vyzkoušejte si nádherný pocit z bezmotorového letu a pro někoho i trochu adrenalinu... :-) Lze si zamluvit i delší vyhlídku Cessnou C 172, nebo větroněm Twin Astir. (Ceny na www.akdk.cz) Bistro U vrtule se postará o Vaše bříška, my zajistíme hezké zážitky.