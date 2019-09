Pánská šatna

Kolektivní improvizace herců Studia Ypsilon, úspěšné písničky, řeči, atrakce, nápady, a to vše v režii Martina Dejdara.

Nepropásněte jedinečnou příležitost nahlédnout klíčovou dírkou do pánské šatny známých herců. Zažijete spontánní atmosféru propojení herců a diváků s trochou kolegiální škodolibosti. Vždyť někteří z herců spolu hrají již desítky let a prožili společně velkou část hereckého života.

Prodej vstupenek v ceně 390 a 370 Kč od 1.3.2019 na www.kislomnice.cz/rezervace (od 7 hodin) a v Turistickém informačním centru (od 9 hodin).