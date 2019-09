Je to tady!?Safariběh ČSOB 2019 startuje v sobotu 6. dubna?

Přijďte se proběhnout mezi zvířata, podpořit dobrou věc a užít si den plný sportu. Čeká vás trať na 10 km, 5 km a rodinný běh na 2 km.

Běžíme pro návrat nosorožců do přírody

???

Celý výtěžek závodu je stejně jako v loňském roce věnován na převoz nosorožců ze Dvora Králové do Rwandy, který proběhne letos v létě.

Loni jsme však ještě neměli ani nejmenší tušení, že pro návrat do Afriky bude nakonec vybráno hned pět ????? - Jasmína, Many a Jasiri z dvorského safari parku a Mandela a Olmoti z dalších dvou evropských zahrad. A tak máme letos na starost vůbec největší transport nosorožců z Evropy do Afriky v historii.

Více k Safariběhu ČSOB 2019 najdete na: https://safaripark.cz/cz/zazitky/safaribeh-csob-2019-nechci-byt-posledni/hlavni-informace-2