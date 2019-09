Seminář k návrhu nové zonace KRNAP

Národní parky připravují svou novou zonaci a také vymezení tzv. klidových území - podle novely zákona o ochraně přírody a krajiny, platné od 1. 6. 2017. Týká se to, pochopitelně, také Krkonoš.

Co znamená nová - managementová - zonace KRNAP? Jak navrhuje národní park rozčlenit Správa KRNAP? Co znamená zóna přírodní, přírodě blízká, zóna soustředěné péče a zóna kulturní krajiny? Co bude znamenat "klidové území"? Přijďte se seznámit s těmito změnami na seminář pro veřejnost, zeptat se na to, co vás zajímá, případně vyjádřit svoje připomínky.

Odpovědi na časté otázky k nové zonaci na https://www.krnap.cz/zonace-v-otazkach-a-odpovedich/