Tanečně divadelní show 2019

Přijďte si s námi užít divadelně taneční show plnou energie, zábavy a parádních tanečních výkonů :).

Uvidíte choreografie:

Mravenci na tahu

Je to boj

Dalekohledem

Swish and Flick

MTV dance

Projekt Z

You are the reason

Dancing Parents

Nebude chybět ani break dance či velmi oblíbený pole dance :).

Těšit se můžete i na soutěže, dárkové losy a fotokoutek.

Vstupné 80 Kč, děti do 15ti let 40 Kč.

Těšíme se na vás :).

Vstupenky v předprodeji na Slovanech v TS Attitude DKnL