Velikonoční Kulíškova herna

Před hotelem společně přivítáme jaro. Zahrajeme si na zahradníky a stavitele, zasoutěžíme si a vydovádíme se. Jarní atmosféru navodí tvořivá dílna, kde si pod vedením žáků Střední školy zahradnické Kopidlno vyrobíme velikonoční aranžmá.

Za plechové traktůrky připojíme zemědělské stroje. Vyzkoušíme si, jak dovedeme nakládat materiál do plechového kolečka a zacházet se zahradnickým nářadím. Dřevěný Krteček bude zdolávat slalom a my zjistíme, kdo ho ovládá nejlépe. Zahradnické disciplíny doplní autodráha, modelové kolejistě a stavebnice SEVA.

V případě nepříznivého počasí se přesuneme do kongresového sálu.

Uvádí redaktorka rádia Kulíšek Tereza Fligrová, která nedávno zpovídala elitní rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou nebo stříbrného olympionika Michala Krčmáře.