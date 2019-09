Autor novely René Fallet (4. 12. 1927 - 25. 7. 1983) za svého života napsal šest básnických sbírek a více než dvě desítky románů. Některé se staly předlohou pro film. Mezi nejznámější patří „Fanfán tulipán“ (původní scénář), „Šeříková slavnost“, „Idiot v paříži“

a „Zelňačka“, kterou proslavil film s Luis de Funès.

V České republice má „Zelňačka“ mnoho literárních fanoušků.

Autor se v poutavém příběhu vrací ke krásám prostého života na panenském venkově, který postupem času mění svůj charakter a trpí díky necitlivému pokroku a honbě po penězích. Děj se odehrává na společném dvorku dvou věčně připitých vesnických prďolů, kteří by rádi zastavili čas pod nekonečnou oblohou plnou hvězd. A právě tam někde v nekonečnu kdosi potřebuje to nejlepší, co lidstvo vytvořilo. Není divu, že za stodolou zaparkuje létající talíř.

Předprodej v Turistickém informačním centru - tel. 499 882 329, 604 863 693

Hrají: Oldřich Vízner, Otakar Brousek ml., Vojtěch Záveský, Barbora Jánová / Barbora Hrušková, Jan Szymik