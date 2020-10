Šestý ročník pochodu „Sportem pro charitu“ odstartuje dnes od DDM Jednička ve Dvoře Králové nad Labem. Vše pro dospěláky a děti se bude odehrávat na tajemné cestě podél Labe, a to „Na stopě pohádkové přírodě“.

V cíli na Přehradě Les Království, bude možné do zapečetěné kasičky dobrovolně přispět vážně nemocným dětem do dětské onkologické kliniky FN Hradec Králové. „A co víc, připravujeme jedno velké, opravdu velké překvapení!“ slibují pořadatelé.