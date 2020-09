„Tři roky jsem se snažil o to, aby do Teplic přijel. Bohužel se náš festival v minulosti termínově potkával s významnou akcí v Itálii, které Adam dával přednost. Letos se podařilo Adama přesvědčit,“ potěšilo programového ředitele festivalu Petra Kašpara.

Ve filmové nabídce je připraveno 21 snímků, z toho šest českých z osmi zemí. To je například oproti předminulému ročníku, kdy bylo 41 filmů ze 17 zemí zhruba polovina. Co je důvodem tohoto zeštíhlení? „Je to moje vize, kam festival směřovat. Filmů se točí mnoho, ale moje představa je vyvážený poměr mezi filmy a osobnostmi českého i světového lezení. Raději půjdu cestou kvality, než kvantity. Navíc v dnešní době je většina filmů na internetu dříve, než náš festival začne a proto si myslím, že kombinované bloky složené z přednášky a filmů mohou být pro diváky pestřejší,“ zmiňuje novinku programový ředitel.

S čím přijede Adam Ondra?

Hlavním hostem festivalu bude čtyřnásobný mistr světa Adam Ondra, který se již ve svých dvanácti letech zařadil mezi deset nejlepších světových lezců na obtížnost. Co bude obsahem jeho sobotní besedy, která se uskuteční od 17 hodin v parku před zahájením finálových závodů Českého poháru v boulderingu, zatím není zřejmé.

„Možná jeho příprava na olympijské hry, čerstvé zlato ze světového poháru ve Francii či nějaké jeho úžasné výstupy - uvidíme. Ale jedno je jisté: Adam Ondra je profesionál v pravém slova smyslu a nejvýraznější osobnost světového lezení. Věřím, že jeho prezentace bude vrcholem letošního festivalu,“ dodal Petr Kašpar a doplnil, že přednáška v Boulder aréně v parku bude volně přístupná.

Tisíc a dost. Budou počítat návštěvníky

S ohledem na koronavirovou situaci musejí být pořadatelé připraveni i na nepředvídatelné okolnosti. „Pokud by byl festival zrušen, nebo jinak omezen, nejvíce by mne mrzela ta promrhaná hromada práce mnoha lidí. Letošní ročník je z mnoha pohledů unikátní. Pokud by neproběhl, už se takový program a další souvislosti do kupy nedají,“ je si vědom Petr Kašpar.

Velkou zkouškou bude zejména program v parku, kde se dá očekávat koncentrace stovek lidí – zvláště v sobotním odpoledni, kdy je naplánována zmiňovaná beseda Adama Ondry a na ní navazující boulderingové závody. „Budeme muset počítat návštěvníky,“ říká starosta Teplic Josef Bitnar, že v parku bude moci být maximálně tisíc osob. „Po konzultaci s hygieniky a nutnosti monitorovat počet návštěvníků, bude vstup do parku pouze od přejezdu u školy a východ z parku u řeky směrem k pěší zóně,“ upozorňuje starosta na omezenou možnost pohybu. Kvůli koronaviru se letos neotevře ani druhý promítací sál v místní škole.

Covid letos pořadatelům neumožnil přivézt lezecké hvězdy ze zahraničí. „Nikomu se nechce trčet v karanténách. Proto jsme pozvali nejvýraznější české lezce, aby ukázali co umí a dali jim více prostoru. Aby představili co máme tady, doma. Chci dát prostor i lidem, kteří ovlivňují lezecký business. Prostě borce, co dokázali nejenom dobře lézt, ale i vybudovali významné firmy a dnes to jsou naši partneři. Prvním zástupcem v sekci "Hvězdy lezeckého (show) businessu" je Jindra Hudeček,“ zmiňuje Petr Kašpar někdejšího člena československého reprezentačního alpinistického družstva.

Zábava a sport pod obří stěnou

Festival není jen promítání filmů, ale hlavně atraktivní doprovodný program, kterým žije celý teplický park. Jak se bude program festivalu lišit od zaběhnuté dramaturgie?

„Co se sportovních aktivit v parku týká, pak ty jedou v rozsahu jaký známe z předchozích let. Markantní rozdíl bude v Boulder aréně. Pořadatelé Českého poháru v boulderingu zde tento týden postavili novou unikátní stěnu obřích rozměrů, která bude i centrem hlavního doprovodného programu. U stěny proběhne finále v Trick line i páteční koncerty a sobotní D´J párty. Letos nebudeme vůbec na hřišti, kde se konaly velké koncerty. Nicméně náš festival je primárně o setkávání lidí z lezecké komunity. Žádná jiná akce takovou atmosféru nemá,“ uzavírá programový ředitel Petr Kašpar.