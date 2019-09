KDY: 13. září od 19 hodin

KDE: Krčma Starý pivovar DK

ZA KOLIK: dobrovolné

Vy si můžete přijít posedět, zatancovat a ještě k tomu pomoci malému chlapečkovi, aby si mohl užívat všedních radostí života.

Výtěžek bude věnován na transparentní účet zřízený na pomoc Danielu Burešovi. Je to devítiletý nechodící chlapeček z malé obce u Dvora Králové nad Labem, který od narození trpí spastickou formou dětské mozkové obrny. V současné době ambulantně každý den vždy po dobu jednoho měsíce dojíždí do Liberce (do Prahy) na terapii tzv. kosmickým oblečkem. Cena této měsíční terapie stojí při ambulantní formě 50 až 60 tisíc Kč a je třeba ji absolvovat nejlépe alespoň 4x ročně. Je to pro rodinu velice finančně náročné, protože terapie není hrazena pojišťovnou.

Více informací: Terapie pro Daníka - terapie-pro-danika.webnode.cz, číslo transparentního účtu 272369282/0300.