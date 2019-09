Tip na čtvrtek 12. září: Nábor hráčů trutnovského rugby

Líbí se ti rugby, nebo ho chceš prostě jen zkusit, někoho složit, nebo se po práci hýbat? Přijď na jeden z náborů a zkus si trénink. Rugby v Trutnově je vhodné pro kluky od 16 let až po chlapy do 40 let.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

KDY: 12. září v 17:00

KDE: hřiště Volanov, Trutnov

ZA KOLIK: zdarma Naší první sezónu se nám podařilo zakončit na středu tabulky českého poháru v rugby league 9s, tedy krásným 4. místem. První rok tedy považujeme za úspěšný! Abychom si užili i další sezóny, potřebujeme více hráčů. Nově nás trénuje trenér juniorského národního týmu, takže se nebojte. Trénink bude srozumitelný, bude mít hlavu a patu a prostě to bude pecka! Všechny dotazy rádi zodpovíme tady, nebo na emailu trutnov@rugbyleague.cz

Autor: Tomáš Cerman