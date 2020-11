KDY: 11. 11. v 11:00 hodin

KDE: YouTube

ZA KOLIK: zdarma

S ohledem na situaci v zemi nejsou možná tradiční veřejná pietní shromáždění, proto se nabízí vzdát hold padlým a vzpomenout na veterány všech válek přehráním písně/videoklipu s názvem Je čas, složené speciálně pro tuto příležitost. Premiéra skladby byla stanovena na 11. 11. v 11:00 hodin, pustit si ji můžete v uvedený čas na https://youtu.be/eSE3aGpMGMQ. Skladbu představují veřejnosti skladatel Tomáš Kympl a Spolek Vlčí Máky ve spolupráci s Ministerstvem obrany. Píseň by měla zaznívat po celý listopad z co nejvíce zdrojů a do budoucna by se z ní stala pomyslná hymna spojená s připomínkou veteránů.