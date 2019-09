KDY: 22. září od 19 hodin

KDE: Slaná

ZA KOLIK: od 30 Kč

Semilští divadelníci si pod vedením režisérky Anežky Buriánkové připravili komedii, která je řízná, taliánsky prostořeká, úměrně lechtivá, ale hlavně inteligentní! Tři v tom je titulem dramatika Jaroslava Vostrého, který jej napsal pro Činoherní klub. Tehdy, to se psal rok 1978, se tři těhotné dívky obecenstvu představily pod vedením ostříleného režiséra Jiřího Menzela. Vraťme se ale zpět do současnosti, kdy se na představení můžete zajít podívat do Kulturního domu ve Slané.

„Věříme, že do slánského kulturního domu přijde divadelníky ze Semil podpořit co nejvíce diváků. Odměnou jim bude odpočinkové představení. Pobaví vás lehkostí humoru, vtipnými pasážemi, gagy, i humornými situacemi," zve na představení vedoucí pořádajícího Divadelního souboru Tyl Slaná Radek Šmíd.

Komedie nás zavede do Itálie, konkrétně za panem Ubaldem, k jeho dcerám a komorné Colombíně. Trio veselých slečen se snaží zatajit nejen své potenciální ženichy, ale také těhotenství. Předstírají, že rostoucí bříška jim způsobila neznámá nemoc. Starostlivý otec pro ně shání doktory, léčitelky, ba dokonce i zaříkávače. Za ty všechny se však vydávají samotní nápadníci, kteří mají vše na svědomí. Nakonec musí s pravdou ven!

„Diváky asi nejvíc rozesmějí scény Standy Chatrče Chaloupky, který zde má příležitost směle rozehrát svůj komediální talent. A že se toho chopí náležitě! Ale nejen on. Tak se přijďte pobavit, rádi vás přivítáme - malé, velké, mladé, starší i nejstarší - tato komedie je opravdu pro všechny," doplňuje Radek Šmíd.

Komedie o třech slečnách, které před svým otcem tají, že jejich láska nezůstala bez následků! Jak to celé dopadne? Toho se dočkáte v Kulturním domě ve Slané u Semil už v neděli 22. září 2019 od 19 hodin. Vstupné 70 a 30 Kč, občerstvení bude zajištěno v přilehlé restauraci. Vstupenky je možné rezervovat na internetové stránce www.dstyl.cz.