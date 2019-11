Tip na pátek 15. listopadu: IX. Podzimní festival

Hlavními hosty festivalu jsou česká country skupina RANGERS – PLAVCI působící na scéně neuvěřitelných 55 let a zpěvák KAREL KAHOVEC, který zazpívá s kapelou Petra Nováka jejich největší hity. Divákům se dále představí studentský orchestr z Milovic REGIOBAND a skupina THE LAST BAD DAY hrající alternativní rock a melodic metal.

Rangers - Plavci | Foto: Deník