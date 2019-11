KDY: 15. listopadu

KDE: Vrchlabí

Svoboda a umění jsou přitom spojené nádoby. Proto si organizátoři akce Třicet let svobody na Střelnici připomenou s vrchlabskými tvůrčími osobnostmi, že je co slavit. Od mladých animátorů se přenesou přes hudbu, divadlo a malbu až k trezorovému filmu. Tím vším bude žít vrchlabská Střelnice v pátek od 15.30 až do nočních hodin. Vstup je volný. Chybět nebude ani vzpomínka na místní pedagožku a signatářku Charty 77 Hanu Jüptnerovou, která zemřela letos 7. října.