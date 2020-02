KDY: 31. ledna

KDE: Dvůr Králové

Pro všechny děti školou povinné ve věku do 15 let bude o pololetních prázdninách v pátek 31. ledna vstup do Safari Parku Dvůr Králové jen za 10 Kč.

Nezáleží, jaké známky děti na vysvědčení dostaly. K uplatnění slevy postačí, když s sebou vezmete aktuální vysvědčení nebo jeho kopii a prokážete se jím na pokladně.