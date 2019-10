KDY: 14. října od 19 hodin

KDE: Uffo, Trutnov

Umbilical Brothers (Pupeční Bratři) – mezinárodní komediální fenomén, který propojuje úžasné vokální a fyzické schopnosti se směsí divadla, grotesky a stand-upu, přičemž UB porušují všechna psaná i nepsaná pravidla.

Duo tvoří David Collins a Shane Dundas, které prestižní časopis Entertainment Weekly’s zařadil mezi stovku nejzábavnějších osobností na světě. Objevili se ve velkých show známých v zahraničí, hráli na Woodstocku ´99, měli čest vystupovat před anglickou královnou. Jejich jedinečná směs fyzické a hlasové komedie je dovedla na stadiony podporovat Robina Williamse a přivedla diváky komedie do Sydney Opera House.

Duo pobavilo diváky v 38 zemích včetně celoročního off-Broadway běhu, kde bylo nominováno na New York Drama Desk. V Austrálii získalo duo Helpmann cenu za komedii roku, na festivalu v Edinburgu cenu kritiků Choice Award. Ten, kdo má možnost sledovat australskou televizi, může tuto dvojici znát z jejího brilantního televizního seriálu Upside Down Show, za který jim byla udělena cena Emmy a Logie (což je australská Emmy).

Od Havaje až po Tokio, New York až do Moskvy se diváci smáli (s prominutím) jako idioti při uznávaných vystoupeních této dvojice, která v nich používá rychlou kombinaci pohybu, vokálních zvukových efektů a verbální souhry k chytrému zkreslení divadelních pravidel a každodenních situací do komediálního triumfu. Jejich online videa si prohlíží přes 200 000 lidí měsíčně. Jejich přitažlivost překračuje generace, protože děti v publiku jsou tak fascinovány fyzickou komedií jako dospělí, zatímco komplexnější materiál zasahuje své dospělé cíle. Výsledek: zábava, která je chválena kritikou stejně, jako ji miluje široké publikum

A nyní oba pánové míří do Trutnova pro vaše pobavení a úžas. Užijte si to!

(Upozornění: v představení se hovoří anglicky)