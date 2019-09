KDY: 23. září od 12 hodin

KDE: Městská knihovna Slavoj DK

Motto ročníku vyjadřuje jakousi hluboce zakořeněnou touhu každého člověka mít své místo.

Mít své místo v životě, mít své místo, kde by hlavu složil, mít své místo, na které se rád vrací, mít své místo, kde se cítí v bezpečí… Vybrané práce, odevzdané do dětského oddělení knihovny do 8. 11. 2019, budou vystaveny v den konání akce v předsálí Hankova domu.