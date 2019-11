KDY: 26. října

KDE: Bohuslavice nad Úpou

Prezentace: dne 25. října 2019 v Bohuslavicích nad Úpou od 18,00 hod. na hřišti TJ, dne 26. října 2019 od 7,00 hod. na hřišti TJ.

Start a cíl: 1) Bohuslavice nad Úpou, hřiště TJ dne 26. října 2019 od 7,00 hod. do 10,30 hod., cíl hřiště TJ do 18,00 hod. 2) z libovolně zvoleného místa do libovolného cíle s průchozím místem přes Bohuslavice nad Úpou v době konání pochodu.

Prosíme všechny účastníky akce, aby při procházení tras na Čížkových kamenech neničili značení trailových tras, zejména pak ty, které upozorňují na souběh tras nebo křížení tras. Tyto značky slouží všem a upozorňují na zvýšené nebezpečí střetu pěších turistů s trailisty!