KDY: 16. října od 17.30

KDE: Up Trutnov

ZA KOLIK: 60 Kč

Působí na nás různé všudypřítomné okolní vlivy ( elektrosmog, těžké kovy, hormony, herbicidy,......), stresy a další. A my bychom měli s celou situací nějak pracovat a vyrovnat se s ní. A jak? To záleží na nás a určuje to, jestli budeme zdraví či nemocní.

Podrobně o možnostech uzdravení promluví MUDr. Tomáš Vejrych. Zmíní i možnosti využití biorezonance.