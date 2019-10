KDY: 16. října od 17 hodin

KDE: Muzeum, Turnov

Nebyl a není to žádný lezecký super výkon, ale na zlatou svatbu to stačilo!" VÁŽNĚ TAM BYL PO PADESÁTI LETECH. Někoho děsí jen představa, že by se měl dostat nahoru a tenhle Pán tam byl ve svých … letech (z etických neuvádíme, ale každý si dokáže představit) a vše zaznamenal na kamery a přijďte se podívat jaké to bylo tehdy a jak se pan Polidorovi lezlo nyní.