KDY: 22. října do 10 hodin

KDE: Uffo, Trutnov

Střihneme si? Trhni si papírem! Obří role papíru, hromada hudebních nástrojů, dva herci a tři hudebníci.

Papír žije vlastním životem. Co teprv, když se k němu přidají další spoluhráči, roztočí ho a učarují nám svou hudbou? Co ty budeš dělat s papírem, který je větší než ty? Necháš se zabalit?

Interaktivní divadelní představení dětského diváka ve věku od 5 do 10 let.