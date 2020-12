KDY: do 6. února 2021

KDE: Hostinné

ZA KOLIK: dle ceníku

Muzeum v bývalém františkánském klášteře je opět otevřené pro veřejnost. Obdivovat v něm můžete výstavu betlémů, výstavu věnovanou železnici a stálou historickou expozici. V prosinci má muzeum otevřeno od úterý do soboty od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin, v neděli od 13 do 17 hodin.