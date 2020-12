KDE: Městská knihovna Hostinné

Městská knihovna Hostinné otevřela výdejní okénko. Knihovna upřednostňuje objednávkový systém v online katalogu – www.klasterhostinne.cz nebo zavolejte na následující telefonní číslo do půjčovny – 499 397 322, případně si knihy rezervujte na emailu – mvs@klasterhostinne.cz a knihy vám připraví k vyzvednutí na dohodnutý termín. Můžete přijít i přímo k okénku, osobně si knihy objednat a domluvit vyzvednutí (k dispozici je druhý vchod do budovy kláštera). Prozatím bude knihovna otevřená úterý a pátek od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin.