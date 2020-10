Tisíciletá tradice české měny

Kdy: do 18. října vždy od úterý do neděle od 9 do 12 a od 12.30 do 16 hodin. Kde: v kině Na Rychtě ve Rtyni v Podkrkonoší.

Výstava ve Rtyni v Podkrkonoší odhaluje, jak se za posledních tisíc let vyvíjel český měnový systém. | Foto: Richard Švanda