Už ho nesou! aneb O třech sluncích nad Trutnovem. Tak zní název úchvatných městských slavností s programem, kde si každý vybere své. Páteční Slavnost tří sluncí, to je magický obřad o podivných úkazech na nebi. Součástí jsou divadelní performance, živá hudba, filmová projekce… S pořadateli se sejdete ve 20:45 hodin u kruhového objezdu u Autostylu.

Sobotní program zahájí v 10:00 dětský sluníčkový průvod, který vyjde od budovy ČSOB na začátku pěší zóny. Vyrobte si různá sluníčka, se kterými se zúčastníte! Může to být kašírované slunce na tyčce, žlutý balónek nebo třeba jen slunce z papíru.

Potom už Krakonošovo náměstí a přilehlý střed města ožijí skutečnoua nefalšovanou zábavou: dětská scéna s Divadlem V Pytli, Auroura kolečková loď, kuličková dráha, střelnice pana krále střelba z kuše, Al Rašíd herní stanoviště pro odvážné děti, celodenní hra s nebeskou tématikou, přehlídky řemesel a výtvarné dílničky DANAR, Bosorky a Tkalcovské muzeum v Domě pod jasanem, šlapací Orient expres, fríské koně, Cirkus Nostalgie, laborování slovutného alchymisty Gorvina a samozřejmě spousta dobrého jídla a pití. V tvrzi pod muzeem a na tržnici budou po celý den vyhrávat kapely. Po setmění potom zhasnou na Krakonošově náměstí všechna světla a pouze za svitu loučí přinesou tajemné bytosti vedené rytířem Albrechtem z Trautenberka na koni draka, kterého zavěsí na věž Staré radnice, kde setrvá až do svátku sv. Michala Drakobijce.



Mise Velichovky

KDY: 8. května od 10 do 15 hodin

KDE: Velichovky



Každým rokem, dne 8. května, si připomínáme konec 2.světové války, ale i příjezd ozbrojeného konvoje 23. průzkumné squadrony do Velichovek, která byla součástí 16. obrněné divize 3. armády USA generála George Pattona. Konvoj, pod velením pplk. Roberta H. Pratta, přivezl kurýra Dönitzova štábu německého plukovníka generálního štábu Wilhelma Meyera-Detringena k doručení kapitulace německé armády.



Letošní „Mise Velichovky“ se uskuteční v neděli 8. května. V programu se můžete těšit na vystoupení mažoretek Carmen Jaroměř, komentovaný příjezd polního četnictva německé branné moci a motorizovaný průzkum 3.pancéřové divize wehrmachtu. Dále vystoupíKateřina Khattya Krupková a taneční skupina Malika. Následovat bude komentovaný příjezd historických vozidel a motorek Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem,taneční vystoupení – Sestry Chalupovy, komentovaný příjezd kolony historických vozidel z 2.světové války -Jeep Bar Praha v doprovodu mažoretek a bubeníků ZUŠ R.A.Dvorského Dvůr Králové nad Labem. K poslechu bude hrát kapela SWING SEXTET z Náchoda. Součástí akce jsou řemeslné trhy, ukázka dobového vojenského tábora, bohaté občerstvení i dílničky pro děti.

Pochod Babička

KDY: v sobotu 7. května

KDE: Velké Svatoňovice

Kdo by neznal Boženu Němcovou a její nejslavnější dílo! Právě jím se inspirovali pořadatelé pochodu Babička, který pozve v sobotu 7. května už po pětačtyřicáté milovníky turistiky do končin, kde literátka vyrůstala – Velké Svatoňovice, Ratibořice, Babiččino údolí, Česká Skalice. Na své si přijdou pěší, cyklisté i koloběžkáři všech věkových kategorií. Každá z tras povede přes Ratibořice s výjimkou nejkratší, pětikilometrové. Ta tvoří okruh okolo Velkých Svatoňovic a je určena dětem, pro něž tam nachystají místní hasiči řadu zábavných stanovišť.

Kdo se bude chtít pochodu zúčastnit, musí dorazit v sobotu ráno na hřiště ve Velkých Svatoňovicích, odkud se bude vycházet v čase od 7 do 10 hodin, v případě trasy na 5 km od 8 do 10 hodin. Pěší turisté si mohou kromě zmiňované nejkratší etapy zvolit také trasu na 25 km a 50 km. Cyklistům budou k dispozici distance o délce 30 km, 50 km a 70 km – u té nejdelší si mohou vybrat, zda absolvují její klasickou či terénní variantu. Koloběžkáři si užijí připravený úsek na 27 km.

Připravený je i doprovodný program. Ráno na startu zahraje kapela PSAM a později na trase u Slatinského mlýna bude koncertovat Tendr. Na trati bude možnost si jako tradičně zakoupit vynikající dobroty z udírny. Každý se rovněž dočká na památku diplomu, přitom nezáleží, zda dorazí do cíle ve Velkých Svatoňovicích nebo v České Skalici.

Muzeum magie zahajuje sezónu

KDY: 7. května

KDE: Jaroměř



První květnovou sobotu v 15 hodin zahájí v Muzeu magie v Jaroměři novou sezónu. Tradičně uvidíte poutavá kouzelnická vystoupení, která zaujmou nejen děti, ale i dospělé. Určitě nezapomeňte na prohlídku muzea a pohádkového bludiště.

Vítězný kros

KDY: 7. května

KDE: Hájemství u Vítězné



První ročník Vítězného krosu, závodu pro běžce se psy, koloběžkáře se psy a cyklisty se psy se uskuteční v sobotu v Hájemství u Vítězné.

Koncert pomůže ukrajinským dětem a jejich maminkám

KDY: 6. května v 18 hodin

KDE: Jaroměř

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné



Základní umělecká škola F.A. Šporka v Jaroměři zve na benefiční koncert „Vyrosteš, synu…“, který se uskuteční v jaroměřském městském divadle. Vystoupí Kytarový betlém Matyáše Brauna a Miloš Dvořáček. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován ukrajinským dětem a jejich maminkám.

Dobročinný rodinný zábavný den podpoří psí útulek

KDY: 7. května od 13 hodin

KDE: Stolín



V hasičské zbrojnici ve Stolíně se v sobotu uskuteční akce, která podpoří trutnovský psí útulek. A na co se můžete těšit?

13:00 start dětských soutěží ( SDH Stolín)

15:00 ukázka výcviku K-9 ( MP Úpice)

13:30 17:00 ukázka hasičské techniky

Papoušci v akci

-Airsoftová střelnice (Lovci lebek

- od 17:00 zahraje kapela Cugrunt

Nebude chybět občerstvení, ukázka veteránů, malování na obličej, americká auta, šerifové, ukázka vyproštění z vozidla a mnoho dalšího. Program moderuje Martin Gabriel. Vstupné je dobrovolné. V areálu bude místo na odložení pamlsků pro zvířátka z útulku.

Sraz rodáků a přátel Jilemnice

KDY: 5. - 8. května

KDE: Jilemnice



V Jilemnici se koná sraz rodáků a přátel města se slavnostním odhalením pamětních desek Stanislavu Zindulkovi (5. května v 17 hodin, Valdštejnská ulice 68) a Rudolfu Kazdovi (6. května v 17 hodin, Valdštejnská ulice 267), prohlídkou významných budov (7. května od 10 do 16 hodin), společenským večerem (7. května od 19 hodin v SD Jilm) s předáním čestných občanství a pamětních medailí města. Kroniky a dokumenty ze života v obci jsou k nahlédnutí v budově radnice. V neděli 8. května v 9 hodin se v kostele sv. Vavřince uskuteční mše svatá za rodáky a spoluobčany. Na programu bude také přátelské fotbalové utkání za doprovodu Jilemničanky.

Výstava drobného zvířectva

KDY: 7. a 8. května

KDE: Náchod

O víkendu se v areálu U cihelny v Náchodě – Starém Městě bude konat Okresní výstava drobného zvířectva.Můžete se těšit na okresní soutěž chovatelů králíků, expozici holubů, drůbeže a exotů, prodej chovatelských potřeb, zvířat, sadby a květin. Prodej kuřic se uskuteční v sobotu do 11 hodin. Malí návštěvníci se mohou projet na koních a v neděli bude na programu oblíbené „Psí korzo“. Areál můžete navštívit v sobotu od 8 do 17:30 a v neděli od 8 do 12 hodin.

Otevírání turistické sezony na Zvičině a Festival regionálních produktů

KDY: 7. května

KDE: Zvičina



Zvičina opět ožije! V sobotu 7. května se bude od 10 do 17 hodin konat tradiční jarní akce „Otevírání turistické sezóny a Festival regionálních produktů na Zvičině“. Pro malé i velké návštěvníky bude připraven bohatý program i soutěže, stánky s regionálními produkty, občerstvení a hudební doprovod.



Akce odstartuje v 10 hodin dopoledne, těšit se můžete na výrobky a produkty regionálních výrobců z Podkrkonoší, ale i od našich sousedů z Hradecka či Krkonoš. Na stáncích bude k dostání například káva, pivo, čokoláda, med a medovina, nejrůznější pečené dobroty nebo sýry, ale chybět nebudou ani hračky, přírodní kosmetika či šperky. Na festivalovém menu si pochutnáte v Raisově chatě. Během dne budou připraveny soutěže a hry pro děti i dospělé a všichni se dočkají drobné odměny. V jednom z našich stánků naleznete turistické propagační materiály a mapy.

Májový food festival

KDY: 7. května od 11 do 18 hodin

KDE: Dětenice

Přijeďte do dětenického zámeckého parku nasát rozkvetlou májovou atmosféru! Uvidíte například rytířské ležení pánů z Bludova zaměřené na období husitských válek, ukázky soubojů, dobové stolování, ražbu mincí a mnoho dalšího. Pro děti je navíc připravený kolotoč, střelnice, vystoupení sokolníka s dravými ptáky i malování na obličej .Další středověký program nabídne dobovou kapelu s tanečnicemi, vystoupení fakíra a kejklíře, čaroděje, ukázky dělostřelby a mnoho dalšího. Hladové žaludky nasytí bohaté občerstvení.

Ornitologická vycházka

KDY: 8. května od 7:30 do 10 hodin

KDE: Jičín



Ornitologická exkurze se zoologem, fotografem a spisovatelem Zdeňkem Mrkáčkem do PP Ostruženské rybníky. Při procházce přírodní rezervací můžete spatřit dříve běžné druhy polních ptáků nebo velmi vzácné druhy vodního ptactva. Sraz je na Březině u hřbitova.

Motorkářské požehnání

KDY: 7. května od 9 hodin

KDE: Vrchlabí

Po dvouleté pauze se koná tradiční Motorkářské požehnání na náměstí ve Vrchlabí. Dopoledne se uskuteční symbolické zahájení motorkářské sezóny a večer proběhne našlapaný hudební program.

PROGRAM (dopoledne, zdarma)

9.00 sraz na náměstí, hraje ALIBI ROCK

10.00 biketrial show Tomáše Eibla, adrenalinová exhibice před podiem

11.00 starosta města Jan Sobotka

11.15 tombola

12.00 motorkářské požehnání v kostele sv. Vavřince

13.00 ukončení akce, spanilá jízda

PROGRAM večer (se vstupem na náměstí ve Vrchlabí)

16.00 open

17.00 ALIBI ROCK

19.00 DE BILL HEADS

21.30 WOHNOUT