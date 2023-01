Ptačí hodinka. Počítejte ptactvo na krmítku

KDY: 6. - 8. ledna

KDE: kdekoliv v ČR



Už 6. ledna začíná pátý ročník Ptačí hodinky, programu občanské vědy České společnosti ornitologické (ČSO). V něm budou tisíce lidí v celém Česku od 6. do 8. ledna opět sledovat svá ptačí krmítka a zapisovat opeřené návštěvníky. Pomocí dlouhodobého projektu ornitologové ve spolupráci s veřejností zjistí více o chování a populacích zimujících ptáků, významu přikrmování a odhalí další zajímavé výsledky. Sčítání se může zúčastnit úplně každý bez předchozích zkušeností a nutnosti se předem registrovat. Kdykoliv od pátku do neděle si stačí vyhradit hodinu času, během které budou lidé sledovat své krmítko a výsledky vloží do formuláře na ptacihodinka.cz.Zapojení do Ptačí hodinky je jednoduché. Stačí jen nasypat do krmítka, připravit psací potřeby nebo si otevřít online formulář a pak 60 minut pozorovat ptačí návštěvníky. Pokud se stane, že druh neurčíme, také to nevadí a toto pozorování vložíme jako „neznámý druh“. Zapisujeme u každého druhu vždy nejvyšší počet jedinců spatřených najednou. Vidíme například tři sýkory modřinky, za chvíli je jich tam šest a po chvíli už jen jedna? Zapišme si u modřinky šestku jako nejvyšší počet pozorovaný v jeden okamžik. Více informací o sčítání se dozvíte na webu birdlife.cz.