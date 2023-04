Přinášíme vám pravidelnou várku víkendových tipů z celého Královéhradeckého kraje. Události se konají od pátku 14. dubna do neděle 16. dubna. Pokud se na některou z akcí vydáte, můžete nám poslat fotografie i videa a stát se čtenářem reportérem. Děkujeme.

Sama na cestách - Komodo. | Foto: archiv pořadatelů Cestománie

HRADECKO

Smiřické svátky hudby podporují mladé talenty



Kdy: pátek 14. dubna v 18 hodin

Kde: Kaple Zjevení Páně, Smiřice

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Na koncertě představí své umění mladí nadějní žáci ze základních uměleckých škol z Dobříše, Uničova, královéhradecké Střeziny a ze Smiřic. Patronkou koncertu je houslistka Julie Svěcená. Akce je součástí festivalu Smiřické svátky hudby.

Vernisáž výstavy Věra Jičínská



Kdy: sobota 15. dubna v 15 hodin

Kde: Galerie moderního umění, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vernisáž výstavy Věra Jičínská se uskuteční v sobotu 15. dubna v 15 hodin v Galerii moderního umění v Hradci Králové. Kurátorkou výstavy je Martina Pachmanová. Výstava Věry Jičínské přibližuje stěžejní aspekty tvorby této neprávem opomíjené osobnosti českého moderního umění. Na základě výběru obrazů, pastelů, kreseb, grafik, ale i málo známých fotografií, vykresluje vývoj autorčina díla v meziválečném období, kdy studovala, pracovala či vystavovala v Brně, Mnichově, Praze, Paříži, Bretani, Pětikostelí nebo Dobrušce. Připomíná ale také její práci na poli užitého umění, jemuž se věnovala po druhé světové válce. Výstava potrvá až do 10. září.

Výstava nožů a chladných zbraní

Kdy: sobota 15. dubna od 9 do 17 hodin

Kde: Galerie Artičok, Hradec Králové

Za kolik: 150 korun / senioři 120 korun / děti do 12 let zdarma

Proč přijít: Mezinárodní prodejní výstava nožů a chladných zbraní Hradecký nůž se koná v sobotu v Galerii Artičok na třídě Karla IV. Letos jde již o 8. ročník akce. Výstava je pod záštitou primátorky města Hradce Králové. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky šermířských soubojů s kordem, puškařství Skrbek, brusiče nožů, který se učil řemeslu až v Japonsku, kovorytce a samozřejmě různé zajímavé nože, které bude možné si zakoupit.

Městské farmářské trhy

Kdy: sobota 15. dubna od 9 do 13 hodin

Kde: Tylovo nábřeží, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nové farmářské trhy se budou konat od 15. dubna každou druhou sobotu na Tylově nábřeží v Hradci Králové. První trhy 15. dubna budou ve znamení chovu hovězího dobytka. Návštěvníkům se představí farma Naše hospodářství z Osic a farmář Jakub Erler, který povypráví, jak to na jejich farmě chodí, jak se starají o zvířata, čím je krmí a tak dále. Příchozí se mohou těšit na řadu lokálních produktů i doprovodný program pro děti.

JIČÍNSKO

Jarní běh lipovou alejí

Kdy: sobota 15. dubna

Kde: Jičín

Za kolik: startovné - děti 50 korun, dospělí 100 korun

Proč přijít: Rok se s rokem sešel a čeká nás již jedenáctý ročník Jarního běhu lipovou alejí! Start je od 9.30 hodin. Přihlášky na závod se budou podávat pouze na místě v den závodu. Přihlašování bude probíhat pod tribunou atletického stadionu (ne v lipové aleji) a bude končit vždy 30 minut před startem dané kategorie.

Slepice, nejlepší přítel Řehče

Kdy: sobota 15. dubna od 13.30 hodin

Kde: Knihovna Václava Čtvrtka, Jičín

Proč přijít: Zábavné odpoledne věnované „odborné přednášce“ Spytihněva Volátka. V rámci programu budou předány ceny 22. ročníku literární soutěže Řehečská slepice. Hudbou doprovází Řehečské kvarteto. Akce se koná pod záštitou hejtmana Řehečského kraje Bc. Ferdinanda Krasavce, DiS., MBA.

NÁCHODSKO

Cestománie

Kdy: sobota 15. dubna od 16.00 hodin

Kde: Obecní úřad, Horní Rybníky

Za kolik: Vstupné dobrovolné.

Proč přijít: Nenechte si ujít 20.ročník Cestománie – cestopisných přednášek a setkání cestovatelů. Letos opět zavítáte do širokých koutů naší planety: objevíte světu uzavřenou Severní Koreu, poznáte nejen pouště Saudské Arábie, nakouknete do národních parků Utahu nebo vystoupáte a sjedete na lyžích Mont Blanc. Jubilejní ročník bude mít i bonusové retrospektivní přednášky: Cestu po zemi Indie 2001, Sama na cestách po světě nebo vzpomínku na expedici Dhaulágiri 1984 v Nepálu. Výtěžek akce opět podpoří Centrum pro dětský sluch TamTam, o.p.s. podporující rodiny s dětmi se závažnými poruchami sluchu a druhou polovinou i sbírku SOS Ukrajina organizace Člověk v tísni. Součástí akce bude i bohaté občerstvení včetně ochutnávky exotických pokrmů a velmi oblíbená divácká vědomostní soutěž se slosováním o atraktivní věcné ceny.

Velikonoční retro disco party ve Walzlovce

Kdy: sobota 15. dubna od 20.00 hodin

Kde: Centrum Walzel, Meziměstí

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Nenechte si ujít jedinečný zážitek s dnes už retro hity, které na přelomu tisíciletí bořily hitparády a dodnes jim patří místo v playlistech rádií i v tanečních klubech. Čeká vás exploze hudby, zábavy a tanečních vzpomínek ve velkolepé hudební výpravě. Když se řekne Cascada, Inna, DJ Antoine nebo Lou Bega, to už mnozí fanoušci zbystří. Chcete si zatancovat známý tanec od kapely Las Ketchup na skladbu Asereje, zakřičet společně legendární hymnu I like to move it move it od Reel 2 Real anebo se prostě jen přijít pobavit s přáteli? Vraťte se zpět do minulosti a zažijte horečku sobotní noci v duchu minulých let. Rezervace stolů na tel. čísle 724351801. Součástí akce bude fotokoutek, retro menu, míchané retro drinky a spousty dalšího.

RYCHNOVSKO

Posezení s harmonikou

Kdy: v sobotu 15. dubna od 15.00

Kde: v kulturním domě U Lva v Častolovicích

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Častolovicích připravila Příjemné Posezení s harmonikou, na němž vystoupí Malá kapela a hosté. Kulturní program je prý bohatý a je na co se těšit. Každým rokem se pěkně vyzdobený sál naplní do posledního místa a všichni přítomní poslouchají známé písničky, při kterých si často i zazpívají. Protože toto tradiční přátelské posezení se koná již potřinácté, je velký předpoklad úspěchu i v letošním roce. Ve vkusně vyzdobeném prostředí budou vyhrávat harmonikáři z celých východních Čech.

Otevírání silnice - Pohoř Geng 2023

Kdy: sobota 15. dubna v 10.00 hodin

Kde: Pohoří u Dobrušky

Proč přijít: Pohoř Geng zve na otevírání silnic s posvěcením motorek a motorkářů. Sraz je v 10:00 na statku u Oubrechtů (Pohoří čp.73). Posvěcení motorek i jezdců provede o hodinu později kněz R.D.Mgr. Filip Foltán z Opočna. Potom bude následovat odjezd směr Jaroměř, Lázně Bělohrad, Zámecký resort Dětenice, kde bude na hodinu přestávka. Poté jezdci zamíří zpět na statek u Oubrechtů v Pohoří, kde bude možnost posedět až do večera. Podle počasí se trasa může upravit.

Beatles revival

Kdy: sobota 15. dubna od 19.00

Kde: městský klub Sokolovna Vamberk

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: Jedinečná tříhodinová show s Beatles revival z Kladna vypukne v sobotu večer v Sokolovně ve Vamberku. Speciálním hostem bude Karel Kahovec, který připomene hity Petra Nováka.

TRUTNOVSKO

Jarní ples aneb na Pravrchu se tančí!

Kdy: sobota 15. dubna od 20.00 hodin

Kde: KD Střelnice, Vrchlabí

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Přijďte si zatančit v rytmu valčíku, jivu, polky a dalších společně s žáky a průvodci ZŠ Přátelství Vrchlabí. Široká veřejnost a přátelé školy jsou vítáni. K tanci a poslechu zahraje kapela VzHáčka, Na programu bude i nevšední tombola a od půlnoci studentské disko, které bude mixem dvou století.

Pozvánka:

Tradiční ples na Dvoračkách

Kdy: sobota 15. dubna od 19.00 hodin

Kde: Rokytnice nad Jizerou

Za kolik: Cena vstupenek 890 korun - v ceně je zahrnuta doprava tam i zpět, vstup a raut.

Proč přijít: Tradiční ples v nadmořské výšce 1 140 m. n. m. se skvělou zábavou, rautem a tombolou. Večerem doprovodí skupina James Band , také kytarové kvarteto M. Šindelář a J. Kořínek. Čeká vás půlnoční tombola, bohaté občerstvení. Doprava od Spáleného Mlýna.