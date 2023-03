Přinášíme vám pravidelnou várku víkendových tipů z celého Královéhradeckého kraje. Události se konají od pátku 10. do neděle 12. března. Pokud se na některou z akcí vydáte, můžete nám poslat fotografie i videa. Rádi je zveřejníme. Děkujeme.

Čokoládový festival. Ilustrační snímek. | Foto: archiv organizátorů

TRUTNOVSKO

Vo zlámanou grešli

Kdy: sobota 11. března

Kde: Rokytnice nad Jizerou

Proč přijít: Tradiční lyžnický závod – memoriál Borka Nechanického, kde účastníci měří svoje schopnosti a dovednosti na historických dřevěných ski ve vícero disciplínách. Jako vždy vás čeká slalom se startem hromadným (skicross), závod vyřazovací (paralelní slalom), závod ve skoku dalekém a od 19 hodin jazzový večer v hotelu Krakonoš ve stylu 30. let. "Přijďte pobejt a užít si neotřelou zábavu," zvou pořadatelé. Prezence je od 9.30 hodin, start závodu od 10.30 hodin.

Pozvánka:

Pozvánka:

Zdroj: Archiv

Městský ples v Hostinném

Kdy: sobota 11. března od 20.00 hodin

Kde: Národní dům, Hostinné

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Městský ples plný galantnosti, mužské elegance a líbivé hudby i nádherných dámských šatů, Zahraje kapela Black Jack, vystoupí taneční skupina Paul - Dance z Jilemnice. Večerem bude provázet moderátor Petr Roubíček. Výborná kuchyně a kvalitní kapela jsou zárukou dobré nálady.

Pozvánka:

Pozvánka:

Pozvánka:

Pozvánka:

HRADECKO

Čokoládový festival

Kdy: od 10. 3. do 12. 3.

Kde: Obchodní centrum Futurum, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tabulková čokoláda, pralinky, horká čokoláda, marcipán, ale i čokoládový burger a mnoho dalšího na vás o víkendu čeká v obchodním centru Futurum. Přijďte si o víkendu od 10. do 12. března vychutnat Čokoládový festival. Pořadatelé se na vás budou těšit v pátek od 14.00 do 18.00, v sobota od 10.00 do 18.00 a v neděli od 10.00 do 17.00 hodin.

Hasičský ples

Kdy: sobota 11. 3. od 20.00

Kde: Naše hospoda, Všestary

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů ve Všestarech srdečně zve na tradiční hasičský ples. Ples se bude konat v sobotu od 20 hodin v místní hospůdce s názvem Naše hospoda. K tanci a poslechu zahraje kapela Bylo nás pět.

Dětský karneval

Kdy: sobota 11. 3. od 15.00 do 18.00

Kde: Kulturní dům Třebechovice pod Orebem

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Čerti v březnu? Proč ne! Přijďte na dětský karneval a čertovskou veselici, která se koná v sobotu kulturním domě v Třebechovicích pod Orebem. "Těšte se na hudbu, tanec, soutěže a vystoupení Divadla eMILLIon," zvou na akci pořadatelé. Vstupenky budou v prodeji přímo na místě.

Divadelní představení pro děti Pejsek, kočička a myš

Kdy: neděle 12. 3. od 16.00 do 16.40

Kde: Artičok, Hradec Králové

Za kolik: 90 korun / 70 korun pro držitele Rodinných pasů

Proč přijít: Že pejskové běhají za kočičkami, to ví každé malé dítě, ale co se stane, když je začne měnit láska jednoho k druhému? Dokáže pejsek splnit těžký úkol od Kočičky? A co bude s Myší, až se setká s Kočičkou? To děti zjistí v tomto veselém příběhu s písničkou a loutkami v klasickém kukátkovém divadle. V kavárně Artičok bude jako vždy připravená výborná káva i spousta dobrot. Vstupenky se prodávají od 15 hod na místě nebo v předprodeji.

JIČÍNSKO

Hasičský ples

Kdy: sobota 11. března ve 20.00 hodin

Kde: Ostroměř

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů Ostroměř srdečně zve na tradiční hasičský ples, který se uskuteční v sobotu v budově sokolovny v Ostroměři. K poslechu a tanci bude hrát kapela Black & White.

Retro večer s hudbou u příležitosti MDŽ

Kdy: sobota 11. března od 18.00 hodin

Kde: Sousedský dům, Miletín

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Místní skupina Českého červeného kříže Miletín zve do divadelního sálu na retro hudební večer pro všechny generace. O hudbu se postará Zdeněk Filounek. Nebude chybět tombola i občerstvení.

NÁCHODSKO

Zábavný večer pro ženy

Kdy: sobota 11. března od 18.00 hodin

Kde: Orelna, Šonov

Za kolik: 100 korun pro přespolní ženy a všechny muže, místní ženy mají vstup dobrovolný

Proč přijít: Kulturní komise obce Provodov - Šonov zve na tradiční událost, která ve zdejší obci k jarnímu období a k oslavě svátku Mezinárodního dne žen neodmyslitelně patří. Vystoupí oblíbený (a převážně mužský) umělecký soubor KOUČ, poté následuje taneční zábava za hudebního doprovodu legendární kapely Hektor. Občerstvení zajistí místní hostinec. Vstup je možný od 16 let.

Country bál

Kdy: pátek 10. března ve 20.00 hodin

Kde: Restaurace Na koupališti, Náchod

Za kolik: studenti 170 korun, dospělí 200 korun, ostatní 250 korun (bez country oblečení)

Proč přijít: Oddíl Duha Bartoňka s kamarády zvou na Country bál, kde zahraje kapela Domamazec z Machova, jako host vystoupí Andrea Šulcová - písničkářka, rodačka z Náchoda. Čeká vás hudba, tanec, zábava i občerstvení. Vítané a žádoucí je country oblečení. Pro zájemce se uskuteční zálesácké soutěže o nej ženu, muže, tým a taneční pár bálu. Vstupenky jsou slosovatelné o zálesácké nebo chutné ceny. Místo u stolu si nejlépe zajistíte včasným příchodem

RYCHNOVSKO

Květinový bál

Kdy: pátek 10. března od 20.00

Kde: pohostinství U Jelena v Ohnišově

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Kromě večera ve víru tance na vás čeká bohatá tombola a občerstvení. K tanci a poslechu zahraje kapela Ledvin Stones.

18. Městský a školní ples

Kdy: pátek 10. března od 20.00

Kde: Společenský dům v Solnici

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Městský a školní ples v Solnici si užijete v nevšední atmosféře, vítané je dobové oblečení, ale není podmínku. V retro stylu se akce uskuteční u příležitosti stoleté historie budovy základní školy, k tanci bude hrát Pokrok.

Karneval na lyžích

Kdy: sobota 11. března od 13.00

Kde: ve Ski areálu Sedloňov

Proč přijít: Nejen karneval na lyžích bude lákat v sobotu do Sedloňova. Už dopoledne tady odstartují slalomové závody. Odpoledne pak bude plné zábavy. Ve 13 hodin začne karneval, o půlhodiny později dorazí i Rampušák, těšte se také na závody lyžníků a zabijačkové dobroty.

Karneval na vleku pro malé i velké lyžaře

Kdy: sobota 11. března od 13.00

Kde: Ski areál Černá Voda

Za kolik: masky zdarma

Proč přijít: Užijte si zábavné odpoledne na sjezdovce v Černé Vodě. Všichni se tu na vás moc těší, tak masku s sebou, bude to určitě stát za to.