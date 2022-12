Adventní jarmark v Bastionu IV KDY: 10. prosince od 9 do 17 h. KDE: Jaroměř – Josefov ZA KOLIK: Vstupné do areálu je 50 korun, snížené 30 korun

Přijďte si do josefovské pevnosti užít kouzelnou vánoční atmosféru. Jarmark bude probíhat ve vnitřních i venkovních prostorách. Možnost parkování bude v nedalekém Bastionu III (kde sídlí Národní památkový ústav) a v přilehlých josefovských ulicích.

Přijede velké množství trhovců s nepřeberným množstvím rukodělných výrobků ze dřeva, papíru, textilu, kovu, skla a keramiky. Nabízet budou i oděvy a šperky, květinové vazby, svíčky, vánoční dekorace, bylinky a různé potraviny.Ukázky různých řemesel předvedou nejen studenti Střední školy řemeslné z Jaroměře. Děti se budou moci zabavit v tvůrčích dílničkách, pro dospělé budou připravené kávové speciality, pivo, víno, medovina, pro všechny pak slané i sladké dobroty. Můžete také zkusit štěstí v bohaté vánoční tombole. Prodávat se budou i kapři, vánoční stromečky a jmelí.

Potěšit svůj zrak můžete ve zdejších galeriích, kde vystavují svá díla malíř Zdeněk Dudek, sochař Petr Novák z Jaroměře a malíř moře Alex Gabriel. Doprovodný program bude také nabitý. V Prachárně se budou konat koncertní a divadelní představení jedno za druhým. Vystřídají se zde Ostrováček, ZUŠ hraběte Šporka, Jirka Pilař, Cantus, Divadlo Koník a Improvizační divadlo Bizoni.Organizátoři vzkazují, že přijet mohou i vozíčkáři – nechybí zde nájezdní rampa a výtah.

Vánoce ve skanzenu

KDY: 10. a 11. prosince

KDE: Krňovice



Přijďte si po oba víkendové dny od 10 do 17 hodin užít atmosféru vánočně vyzdobených interiérů a expozic Podorlického skanzenu Krňovice nedaleko Třebechovic pod Orebem. Ochutnáte tradiční vánoční pokrmy, nefalšovaný punč, čerstvý chléb z historické pece nebo se můžete zúčastnit některé z dílniček.

Svařáček pod vánoční jabloní

KDY: 10. a 11. prosince

KDE: na Přehradě Les Království

Vydejte se v sobotu i neděli na svařáček a betlém do vánočně „ustrojené“ zahrady, vytápěné stodoly a stanu Štěrbovy vily a užijte si tak adventní atmosféru na Přehradě Les Království nedaleko Dvora Králové nad Labem. Po celý den a za tmy pod okouzlující vánoční jabloní vás čeká domácí svařáček na zahřátí, domácí dobroty a mnoho dalšího. Jako každý rok přijedou za dětmi také na koních čerti, Mikuláš a andělé. Přijďte si popovídat, projít se a mezi tím objevovat Les Království v čase klidu a pohody.

Zimní plavání v Náchodě

KDY: 10. prosince

KDE: Náchod



V sobotu od 11:30 do 16 hodin se uskuteční 52. ročník závodu Českého poháru Zimní plavání v Náchodě a 24. ročník Memoriálu Jiřího Řebíčka – O pohár starosty města Náchoda. Akci pořádá SK dálkového a zimního plavání Výtahy Náchod – Metujští tygři. Závodit se bude v rybníku Podborný na Plhově a 100 m trať si bude moci vyzkoušet i veřejnost. Přijďte fandit otužilým plavcům!

Divovánoce 2022

KDY: 10. prosince od 14 hodin

KDE: Jičín

ZA KOLIK: děti 130 korun, dospělí 240 korun, rodina (2+2) 600 korun

Valdštejnská lodžie zve na netradiční adventní akci pro celou rodinu v prostorách barokní památky s vánočními dílnami, divadly, koncerty a neobvyklým živým betlémem.

Představení:

Anička a Letadýlko – Příběh dědka Všudefouse – Sváteční mystérium

Divadlo Líšeň – Andělé z lesa – Scénická poezie, koncert s loutkami.

Tržiště příběhů – sedmero mini-divadélek pro kolemjdoucí v rámci oživlého trhu a další

Hudba:

Karel Vepřek – osobitý písničkář a hudební básník

Veselé chvíle – pěvecký sbor studentů DAMU

RukyNaDudy – stará beskydská hudba a další

min-trh:

JEN SEN – autorské bloky a ilustrace

POHANA – Autorská zvířátka z Jizerských hor

BYLO NEBYLO – nakladatelství autorských knih a her

Můžete se těšit i na Divodílny pro malé i velké s týmem Valdštejnského imaginária, Lhotákovými a K-klubem.

Bleší trh podpoří ochranu klimatu

KDY: 10. prosince

KDE: Hradec Králové



Prosincový ponor do půdních pokladů aneb bleší trh v Bio Central Hradec Králové se uskuteční od 10 do 15 hodin. Těšit se můžete na oblečení, ale i originální výrobky. Dvacet procent celkového výdělku poputuje na ochranu klimatu.

Akva Tera Flora

KDY: 11. prosince od 9 do 12 h.

KDE: Hradec Králové

V Kongresovém centru Aldis můžete zakoupit a prodat akvarijní ryby a rostliny, terarijní zvířata, bezobratlé živočichy, živý a preparovaný hmyz, drobné savce a ptactvo, tropické rostliny, kaktusy a sukulenty, živé a neživé krmivo, přírodniny, entomologické pomůcky, odbornou literaturu a množství chovatelských potřeb. Návštěvníci mají možnost přímého kontaktu s chovateli zvířat, pěstiteli rostlin či prodejci a mohou se s nimi bezprostředně poradit.

Loutky v obrazech

KDY: 10. prosince – 15. ledna

KDE: Náchod



Muzeum Náchodska ve spolupráci s AMAG a Loutkovou scénou Dětem pro radost zve na výstavu Loutky v obrazechv Broučkově domě na Masarykově náměstí. Výstava obrazů, na nichž pracovali členové Ateliéru malířů a grafiků po celý rok, bude doplněna o loutky náchodské Loutkové scény Dětem pro radost, která v letošním roce baví nejen dětské diváky již 70 let.Vernisáž se uskuteční dnes 9. prosince od 17 hodin.

Hudba na pomoc/ Jakub Děkan, Anna Julie Slováčková & Tereza Balonová

KDY: 9. prosince od 17 hodin

KDE: Pec pod Sněžkou

ZA KOLIK: v předprodeji 400 korun, 490 korun na místě

Zavítejte na charitativní projekt Hudba na pomoc, který se rozhodly uspořádat dvě studentky střední školy OA Heroldovy sady. Těšit se můžete rovnou na tři známé interprety, kteří vystoupí v KlonDike music clubu. Projekt se pořádá ve spolupráci s nadačním fondem PINK BUBBLE. Ten pomáhá mladým lidem, kterým zkomplikovalo život onkologické onemocnění, být šťastnější a postavit se co nejdříve zpátky na vlastní nohy. Příjemcům pomoci říkají důvěrně “Bubliny“ a ke každému z jejich příběhů nadační fond přistupuje osobně. Protože každý, kdo se na fond obrátí, je pro něho jedinečný.

Na koncertě vystoupíJakub Děkan, Anna Julie Slováčková a Tereza Balonová.

Program

17:00 Otevřeno

19:00 Zahájení festivalu

19:15 Tereza Balonová

20:30 Představení nadace Pink Bubble

20:40 Anna Julie Slováčková

21:50 Tombola

22:00 Jakub Děkan

23:00 After party

Prodejní výstava výrobků z chráněné dílny

KDY:10. prosince od 10 do 17 hodin

KDE: Zámek Adršpach



Prodejní výstava výrobků z chráněné dílny Domov Dolní zámek Teplice nad Metují. Těšit se můžete na občerstvní v podobě kávy, svařáku, grogu, kávy a zákusků.

Vánoční prohlídky zámku

KDY: po oba víkendové dny

KDE: Nové Město nad Metují

Prohlídky vánočně vyzdobených interiérů. Čeká vás výklad obohacený o téma Vánoc za 1. republiky. Vstup za běžné vstupné. Min. 5 osob na prohlídce. Možnost rezervace na tel. 491 470 523 nebo e-mailu pokladna@zameknm.cz

Petr Samek - Vánoční otevřený ateliér

KDY: 10. a 11. prosince

KDE: Náchod

ZA KOLIK:



Malíř Petr Samek zve na vánoční otevřený ateliér, který se uskuteční o víkendu od 10 do 17 hodin v prostorách bývalého ředitelství ČEZu (Kollárova 1790, Náchod - Plhov).

Advent za Schaumburgů na náchodském zámku

KDY: 10. - 11. prosince

KDE: Náchod

ZA KOLIK: 170 Kč/základní; 140 Kč/senioři 65+, mládež 18 - 25 let, držitel průkazu ZTP a ZTP/P; 70 Kč/děti od 6 do 18 let; zdarma děti do 6 let

Státní zámek Náchod vás zve ve dnech 10. - 11. prosince 2022 od 10:00 do 15:00 hodin na netradiční prohlídku Advent za Schaumburgů na náchodském zámku.

Přijďte si v předvánočním čase odpočinout či načerpat inspiraci na náchodský zámek. Slavnostní atmosféru si letos můžete spolu s námi užít ve vybraných prostorech schaumburského okruhu. Jak slavili svátky přední aristokraté Evropy? Jaké zvyky se dodržovaly? A jak si schaumburské děti užívaly zimního období?

To vše se dozvíte ve vánočně vyzdobených interiérech druhého patra zámku.

Adventní prohlídky zámku "Advent na zámku a v podzámčí"

KDY: 10. a 11. prosince

KDE: Opočno

ZA KOLIK: Vstupné na adventní prohlídky zámku: základní 150,- Kč, snížené 120,- Kč (senioři 65+, mládež 18-24 let,ZTP, ZTP/P, děti 6-17 let), děti 0-5 let ZDARMA



Chcete zažít adventní čas dob dávno minulých? Dozvědět se, jak slavila tento čas konce roku zámecká šlechta? A jak prožívali toto období lidé prostí, lidé v podzámčí? Kdy a odkud se vzal vánoční stromeček, jak si advent užívaly děti a jak dospělí. Co patřilo na stůl o Štědrém dnu? A kdo byl sv. Ambrož, sv. Lucie, sv. Barbora a ostatní? To vše a více se dozvíte pří návštěvě prvního patra zámeckých expozic a části bývalé zámecké kuchyně opočenského zámku s komentářem průvodce. Na I. nádvoří před vstupem do hladomorny bude umístěn betlém. Betlém si můžete přijít prohlédnout i každý všední den v čase od 10:00 do 15:00 hod.