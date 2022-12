Od víkendu opanuje safari park Vánoční zoo. Díky prodloužené otevírací době můžete do areálu dorazit i po soumraku a užít si tisíce světel i dva zlaté baobaby.V safari parku začíná v sobotu 17. prosince oblíbená Vánoční zoo. Potrvá do 2. ledna 2023. Areál zahrady ozáří tisíce světélek na vánočních řetězech, zářící siluety nosorožců, bongů, buvolů a dalších zvířat, zlatě se rozsvítí i skulptury baobabů.

Areál ovšem oživí i evropské vánoční stromky v celém areálu, zdobené ručně foukanými ozdobami z místních dílen, desítky adventních věnců, girland a dalších dekorací i dřevěné stromky tradiční pro oblast jihu Afriky. Ty navíc safari parku pomáhají řemeslnými ozdobami zdobit školy a školky z okolí, jejichž žáci ozdoby sami vyrobili.

Otevírací doba safari parku je po dobu trvání Vánoční zoo do 18 hodin s výjimkou 24. prosince a 31. prosince. To brány zavírají ve 14 hodin.V klasické části safari parku jsou největšími lákadly dvě mláďata levharta perského, tučňáci brýloví v průchozím výběhu a mnoho dalších zvířat. Do výběhů vycházejí běžně nosorožci, všechny šelmy, buvoli kaferští nebo zebry bezhřívé. K vidění v teple pavilonů jsou i sloni, žirafy, drilové, šimpanzi a další primáti, všichni plazi Vodních světů a Jedovaté Afriky nebo osádka Ptačího světa.

Adventní trh v broumovském klášteře

KDY: 18. prosince

KDE: Broumov



Tradiční Adventní trh v broumovském klášteře se koná na zlatou neděli 18. prosince. Trh začíná v 8:30 a potrvá zhruba do 13 hodin, vstupné je zdarma. Návštěvníky čeká v Broumově široká nabídka lokálních produktů, předvánoční atmosféra i workshop výroby svíček. Můžete zde vybrat dárečky pro své nejbližší a setkat se s přáteli a známými. Foto: Jakub Šleis

Do kempu Dolce zamíří Krampus čerti

KDY: 17. prosince

KDE: Kemp Dolce u Trutnova

Nenechte si v sobotu ujít největší setkání Krampus čertů v Podkrkonoší i Krkonoších. Řinčení těžkých řetězů, huňaté kožichy, obří rohy a masky, ze kterých tuhne krev v žilách i u těch nejotrlejších – to je průvod ďábelských bytostí, letos také v kempu Dolce u Trutnova. Přijít můžete už od 14 hodin. Na programu budou adventní trhy od dětí z mateřských školek, uvidíte práce dřevosochaře i řezbáře, nebudou chybět zabijačkové hody, koncert uskupení Filip & Nikita, od 18 do 19 hodin průvod krampusáků a ohnivá show. Akci zakončí koncert kapely Benjaming's Clan. Kyvadlová doprava od 14 hodin z Trutnova od úřadu práce do kempu je dle pořadatelů zajištěná.

Jak se rodí večerníčky

KDY: do 5. února

KDE: Jičín



Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry zve na interaktivní výstavu Jak se rodí večerníčky, na které se dozvíte spoustu zajímavostí o výrobě kreslených a loutkových filmů, jak se přidávají různé zvuky a vyzkoušíte si jejich výrobu, třeba foukání větru, krupobití, vrzání dveří i dusot koňských kopyt. Výstava trvá do 5. února a je otevřená od úterý do neděle od 10 do 16 hodin.

Stezka odvahy s čerty z Rakouska

KDY: 18. prosince od 14 hodin

KDE: Náchod - lesopark Montace

Kdo se rád bojí a kdo chce zažít něco jedinečného, bude mít v neděli příležitost v náchodském lesoparku Montace. Chystá se zde stezka odvahy s čerty z Rakouska. Mezi 14. a 15. hodinou je v plánu bojovka pro děti, tedy mírné strašení a spíše focení s čerty. Délka trasy je přibližně 1,6 km. Trasa není vhodná vzhledem k terénu k jízdě s kočárkem nebo odrážedlem. Start je u pěchotního srubu NS-85.

České Vánoce a slaměné ozdoby

KDY: 17. prosince od 9 hodin

KDE: Police nad Metují



Muzeum papírových modelů Police nad Metují zve na rodinný workshop – projektový den mateřského centra MC Mamina. Účastníci se seznámí s tradiční podobou českých Vánoc a jak se tradice vyvíjely od dob našich praprababiček až do dnešních dní. Některé z tradic si ukážete, vyzkoušíte a hlavně si zkusíte vyrobit tradiční vánoční ozdoby ze slámy.

Do hradecké Lucie na Punkové Vánoce

KDY: 17. prosince

KDE: Hradec Králové

Punkové Vánoce neboli Punk X-mas potěší v Hradci Králové všechny vyznavače tvrdších hudebních žánrů, fanoušky legendárních N.V.Ú. (nyní !V.V.Ú) a dalších punkových kapel.Jedná se již o 27. ročník Punkových Vánoc.

Akce odstartuje v sobotu 17. prosince v 17.00 hodin v hudebním klubu Lucie na Novém Hradci Králové.

Mezi účinkujícími jsou například Začiatok konca (hardcore-punk z Topolčan), Bratislavské Dievčatá (dlouholetí členové legendární Zóny A), !V.V.Ú. (původní členové N.V.Ú.) v čele s nestárnoucím punkovým nestorem Štěpánem, který nedávno oslavil krásné 56. narozeniny ve špičkové formě, nebo znovuobnovení pardubičtí Gun Dreams s kultovní postavou Moimirem Papalescu známým též z kapely Vanessa. Není bez zajímavosti, že ve složení Gun Dreams se objevují živé bicí, které obsluhuje bubeník Jarda Stuchlý známý též jako drummer kapely Majklův strýček.

Betlémské světlo opět přivezou skauti

KDY: 17. prosince

KDE: Týniště nad Orlicí



V sobotu 17. prosince 2022 bude skautskými kurýry po celé České republice opět rozváženo tradiční Betlémské světlo – světlo míru a naděje, které se z palestinského Betléma a místa narození Ježíše Krista šíří po celé Evropě.



V tento den bude toto světlo dovezeno i do Týniště nad Orlicí, kde si jej budete moci od 14:30 do 15:00 vyzvednout u vánočního stromu na náměstí a přenést do svých domovů (nezapomeňte vzít si s sebou svíci a lucerničku).



Součástí programu bude hudební vystoupení ZUŠ Týniště a zpívání vánočních koled. Poté světlo skauti ještě přenesou seniorům a zaměstnancům do Geriatrického centra. Cílem akce je udělat druhým radost a ujistit je, že na světě není nikdo sám.

Putování se Zimní královnou

KDY: po oba víkendové dny od 9 do 17 hodin

KDE: Horní Maršov

Středisko ekologické výchovy SEVER zve rodiny s dětmi na netradiční vánoční výstavu spojenou s nenáročnou vycházkou. Koná se v Domě obnovy tradic, ekologie a kultury v Horním Maršově.

Zimní královna vám ukáže, co se v tomto období děje v přírodě, jak tráví zimu různí živočichové a rostliny a jak se období dlouhých nocí odráží v lidových tradicích.

Dozvíte se, co je to zimní slunovrat a jaké zvyky a pověry s ním spojovali pohané a křesťané. Na jednotlivých stanovištích čekají na děti zábavné a hravé úkoly. Na závěr si můžete vlastnoručně vyrobit malý vánoční dárek.

Prohlídka výstavy i s vycházkou trvá asi 1,5 hodiny, půlhodinku je třeba počítat na vytvoření malého dárku. Vstupné dobrovolné, pokud si chcete vyrobit dárek, vybírá se příspěvek na materiál.

Vánoční setkání

KDY: 17. prosince od 10 do 15 hodin

KDE: Hořice



Městské muzeum Hořice a lesní klub Lišákovo doupě zvou na Vánoční setkání. Od 10.00 do 15.00 hodin se v muzeu uskuteční výtvarné dílny pro děti i dospělé, ve kterých si budete moci vyrobit vánoční ozdobičky.Vánoční občerstvení je zajištěno. Ve 14.00 hodin se uskuteční adventní vycházka Půjdem spolu do Betléma, a to do hořického Betléma s Oldřiškou Tomíčkovou. Začne u jesliček na hořickém náměstí.

Nad Betlémem svítí hvězda

KDY: 18. prosince od 10 hodin

KDE: Lázně Bělohrad

Městské kulturní středisko zve na poslední loutkové divadélko v tomto roce. Přijďte se s dětmi podívat na jeden z nejstarších příběhů Vánoc o putování Josefa a Marie do Betléma a o narození Ježíška.