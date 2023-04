Přinášíme vám pravidelnou várku víkendových tipů z celého Královéhradeckého kraje. Události se konají od pátku 7. dubna do pondělí 10. dubna. Pokud se na některou z akcí vydáte, můžete nám poslat fotografie i videa a stát se čtenářem reportérem. Děkujeme.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

HRADECKO

Velikonoce na statku

Kdy: 6. až 10. dubna, od 10 do 16 hodin

Kde: Šrámkův statek Piletice, Hradec Králové

Za kolik: 40 korun

Proč přijít: Velikonoce v roubence Šrámkova statku v Pileticích se konají od čtvrtka 6. do pondělí 10. dubna, denně od 10 do 16 hodin. Navštivte výstavu velikonočních kraslic a jarních zvykoslovných předmětů ze sbírek Spolku lidové tvorby Hradec Králové, jehož členky návštěvníkům předvedou některé techniky zdobení kraslic a další lidová řemesla. Součástí výstavy budou ukázky velikonočních výrobků a jarních dekorativních předmětů, kterými se představí žáci vybraných mateřských a základních škol z Hradce Králové. Návštěvníci mají také možnost si prohlédnout interiér i exteriér tohoto dobového stavení z 19. století a přiblížit si život našich předků.

Veselé Velikonoce v muzeu

Kdy: 6. až 10. dubna, od 9 do 16.30 hodin

Kde: Třebechovické muzeum betlémů

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: Velikonoce v třebechovickém muzeu budou veselé. Na Zelený čtvrtek a Velký pátek muzeum pro děti připravilo dílničky s malováním vajíček. Na Bílou sobotu návštěvníci mohou nakouknout pod ruce šikovným paličkářkám z Klubu přátel paličkované krajky z Opočna. Pokud hledáte inspiraci pro zdobení kraslic, určitě poradí Jarmila Pošerná, která kraslice maluje a zdobí slámou. I na Velikonoční neděli se bude v muzeu pokračovat v tradicích malování kraslic a lidé si také zkusí sami uplést pomlázku. Muzeum bude otevřené i na Velikonoční pondělí.

Městské lázně slaví 90 let

Kdy: neděle 9. dubna

Kde: Městské lázně Hradec Králové

Za kolik: 90 procent sleva na vstupné

Proč přijít: Městské lázně byly v Hradci Králové otevřeny 9. dubna 1933. V rámci letošního výročí 90 let budou moci návštěvníci využít 90% slevu na jakémkoliv vstupném v neděli 9. dubna 2023. Těšit se můžete i na drobné upomínkové předměty. V areálu městských lázní pak bude k dispozici výstava dobových fotografií se stručnou historií vzniku lázní. O velikonočních prázdninách od čtvrtka 6. do pondělí 10. dubna 2023 si mohou všichni návštěvníci užít 20 minut zdarma navíc ke každému vstupu, ať už si zakoupí jednorázový vstup v pokladně nebo využijí své čipové hodinky.

Velikonoce na Hrádku

Kdy: 2. až 10. dubna, od 9 do 16 hodin

Kde: zámek Hrádek u Nechanic

Za kolik: dle ceníku zámku

Proč přijít: I o prodlouženém víkendu si můžete prohlédnout velikonočně vyzdobený zámek Hrádek u Nechanic. Ve velikonočně vyzdobeném zámku budete seznámeni s historií Velikonoc, s jejich zvyky a tradicemi. Dále vám na zámku prozradí, jak se vypočítá datum jejich slavení, dozvíte se něco o technice zdobení vajíček, jaký je význam dnů svatého týdne a další zajímavosti týkající se těchto nejstarších křesťanských svátků. Během Velikonoc na Hrádku bude otevřena i historická zámecké kuchyně, kde si můžete v historických prostorách zámku vychutnat kávu a dezert od děvčat z Kavárny Anny z Harrachu.

JIČÍNSKO

Velikonoční výstava železničních modelů

Kdy: sobota 8. a neděle 9. dubna od 9.00 do 17.00 hodin

Kde: Gymnázium a SOŠ Hořice

Za kolik: děti od 3 do 15 let 30 korun, dospělí 60 korun, dětí do 3 let a VZP zdarma

Proč přijít: V prostorách jídelny Trefa a v suterénu Gymnázia a SOŠ Hořice v Husově ulici si po oba víkendové dny budete moci prohlédnout historická, modulová i panelová kolejiště a vláčky. V případě větších skupin je vhodné objednat se předem.

Velikonoční dovádění

Kdy: sobota 8. dubna od 14.30 do 18.00 hodin

Kde: Městské kulturní středisko Nová Paka

Za kolik: na dílničky je vstupné dobrovolné, na hudební program 50 korun

Proč přijít: Nenechte si s dětmi ujít odpoledne plné jarních dílniček, dobrot a hudby. V 15.00 hodin zazpívá na dvorku Filip a Nikita, od 16.30 hodin bude ve velkém sále pro děti připravený hravý hudební program s dvojicí Vanda a Standa.

Pozvánka:

NÁCHODSKO

Velikonoční trhy

Kdy: sobota 8. dubna od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Zámek Adršpach

Proč přijít: Přijďte přivítat jaro a koupit si něco pro radost. Pro pobavení všech přiletí dravci a jejich sokolníci.

Můžete si uplést vlastní pomlázku či zakoupit kraslice. Své keramické i jiné výrobky bude nabízet i Domov Dolní zámek z Teplic nad Metují. Těšit se můžete na koše z proutí, přírodní mýdla a kosmetiku, šperky, šité výrobky, bytové dekorace, látkové tašky, orientální cukrovinky, zdobené perníčky, medovinu, vína a mošty, pečené sýry a mnoho dalšího. Nebude chybět točené pivo, grilované klobásy a jiné laskominy.

Hledání kuřátek

Kdy: neděle 9. dubna od 9.00 do 11.30 hodin

Kde: Klášter v Broumově

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Sedmý ročník oblíbené velikonoční akce Hledání kuřátek je opět tu! Pro děti je připravená dobrodružná výprava broumovskou klášterní zahradou, při které budou muset najít poztrácená kuřátka. Každý hledač dostane sladkou odměnu. Přihlašování hledačů je možné do 11.30 hodin u vstupu do klášterní zahrady.

V 9:30 začne workshop pletení pomlázek a zdobení kraslic v Café Dientzenhofer. Budete se tak moci připravit na nadcházející Velikonoční pondělí.

Velikonoce na mlejně

Kdy: 7. - 10. dubna od 11.00 do 16.00 hodin

Kde: Rudrův mlýn a Babiččino údolí, Ratibořice

Proč přijít: Přijďte se podívat na velikonočně vyzdobený mlýn, ochutnat stylové občerstvení a pohladit ovečky a jehňátka v areálu mlýna. K tanci a poslechu se budou střídat kapely Rohořez a Klapeto. Můžete se těšit i na velikonočně vyzdobené interiéry ratibořického zámku a dalších objektů v Babiččině údolí.

Pozvánka:

RYCHNOVSKO

Putování bartošovického zajíce

Kdy: pátek 7. dubna od 15.00

Kde: u komunitního centra v Bartošovicích v Orlických horách

Proč přijít: Na děti čeká venkovní velikonoční stezka s luštěním hádanek na deseti stanovištích. S orientací pomůže mapa. Po návratu se účastníci mohou těšit na velikonoční odměnu. Stezka je určena dětem všeho věku.

Velikonoční výstava na zámku

Kdy: do soboty 10. dubna od 10.00 do 15.00

Kde: bývalá zámecká kuchyň v Opočně

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Na výstavě uvidíte nebývalé množství velikonočních vajíček zdobených nejrůznějšími technikami, a to i těmi méně tradičními. Potěší také další velikonoční dekorace a dozvíte se něco i o velikonočních zvycích.

TRUTNOVSKO

Zelené Velikonoce na Štěrbově vile

Kdy: pátek 7. - pondělí10. dubna

Kde: Štěrbova vila na Přehradě Les Království, Bílá Třemešná

Proč přijít: Velikonoční oslavy pro děti a dospělé se konají za každého počasí ve vyhřívané stodole a v zahradě Štěrbovy vily. Přijďte ochutnat mimo jiné i speciální zelené pivo a velikonoční prosecco, dobroty z grilů a udíren při oslavách Velkého pátku a Bílé soboty. Otevřeno bude i po celou neděli a na Velikonoční pondělí. Zažijete jarní víkendovou atmosféru a prima pět dnů prodlouženého víkendu.

Pozvánka:

Velikonoční veselí - pomlázka a maškarní rej v ulicích

Kdy: sobota 8. dubna od 13.00 do 17.00 hodin

Kde: Špindlerův Mlýn - centrum

Proč přijít: Zábavné odpoledne nejen pro děti. Na programu je rej masek, dětské programy plné legrace, tvořivá dílna, vystoupení kapely Flám a mnohé další. Pro děti je připravený legrační karneval společně se soutěží o nejhezčí masku, a kdo by si chtěl něco vyrobit, je tu velikonoční dílna. Dospělým k veselosti přijde vhod dobré jídlo, káva či další pochutiny, stánkový prodej.

Doprovodný program:

13:00 Velikonoce v podání souboru Krkonošský Horal - lidové tance a písničky

14:00 Fešák PÍNO - interaktivní představení

15:00 Maskiáda - hudebně dovádivý karneval a soutěž o nejhezčí masku

15: 30 FLÁM - pop rockové vystoupení

Pozvánka:

Velikonoce na Stezce korunami stromů Krkonoše

Kdy: 8. a 9. dubna

Kde: Janské Lázně

Proč přijít: Pro děti bude k dispozici výtvarná dílna, kde se mohou naučit uplést pomlázku, barvit velikonoční kraslice či zdobit perníčky. Dospělí se zase mohou těšit na ochutnávku vaječného likéru zdarma a odpočinout si v restauraci nebo na venkovní terase, kde se bude podávat speciální velikonoční menu a zelené jarní pivo. Během velikonočního víkendu nebudou chybět ani maskoti Stezky Emil a Emilka s pomlázkou, kteří se rádi s návštěvníky vyfotí.