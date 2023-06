Poslední květnový víkend nabídne mnoho zajímavých akcí a událostí. Vyberte si z nabídky, kterou vám pravidelně přinášíme. Rádi fotografujete a natáčíte videa? Pokud kamkoliv zavítáte, napište nám o tom a pošlete snímky i krátké záznamy, rádi vše zveřejníme v rubrice Čtenář reportér.

Oblíbená akce Zábrodské traktory. | Foto: Milan Romančák

HRADECKO

Proč nám hoří lesy – aneb poučení z Českého Švýcarska

Kdy: pátek 26. května od 16 do 18 hodin

Kde: Zahrada léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Přednáška s názvem Proč nám hoří lesy – aneb poučení z Českého Švýcarska se koná v pátek v areálu Zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK. Přednášejícím bude prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D., který působí na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem na Fakultě životního prostředí. Zahrada léčivých rostlin sídlí v Botanické ulici, přednáška bude v seminární místnosti S210. Určeno pro zaměstnance, ale i studenty a širokou veřejnost z Hradce Králové a okolí.

Koncert Královéhradeckého komorního orchestru

Kdy: pátek 26. května od 19 hodin

Kde: kostel Českobratrské církve evangelické, Hradec Králové

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Královéhradecký komorní orchestr Vás zve na svůj letní koncert, který se uskuteční v pátek v kostele Českobratrské církve evangelické (vedle krajského soudu). Přijďte si poslechnou trochu vážné hudby.

Procházka za ptačím zpěvem

Kdy: sobota 27. května od 7.30 hodin

Kde: sraz na zastávce MHD č. 16 U Rybníka

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vydejte se na ranní procházku za ptačím zpěvem. Sraz je v sobotu v 7.30 hodin na zastávce MHD č. 16 U Rybníka v těsné blízkosti rybníku Roudnička. Projdete se okolím rybníků Roudnička, Datlík, Cikán na Novém Hradci Králové za poslechu zpěvu ptáků, dozvíte se, jak některé z nich poznat, zajímavosti o chování, hnízdění a ochraně opeřenců. Dalekohled si vezměte s sebou. Krajinou kolem rybníků provede Ivan Tláskal a členové Východočeské pobočky České společnosti ornitologické. Terén bude nenáročný - vhodný i pro děti.

Nábleší: otevřený bleší trh v centru Hradce

Kdy: neděle 28. května od 9 do 12 hodin

Kde: náplavka pod Pražským mostem, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte se i v květnu setkat, něco donést, něco jiného si odnést, vyměnit a nebo jen tak pokorzovat na břehu řeky. Nábleší je volný bleší trh v centru Hradce otevřený všem bez předchozí rezervace či poplatků za místo. Doneste věci z druhé ruky nebo vlastnoručně vyrobené, rozbalte si deku či stoličku a prodávejte, seznamujte se a nasávejte nedělní pohodu. Všechny půdní poklady připlouvají po Labi vždy poslední neděli v měsíci od 9 do 12 hodin na náplavce pod Pražským mostem.

JIČÍNSKO

Koncert: Dusilová Lenka

Kdy: pátek 26. května od 20.00 hodin

Kde: restaurace Novopacké sklepy, Nová Paka

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: Lenka Dusilová je česká zpěvačka, šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl. V šestnácti letech se stala ústřední tváří pražské rockové skupiny Sluníčko. Poté následovala spolupráce s populární Lucií, s Davidem Kollerem pak i v příbuzné kapele Pusa. Hned první kroky na sólové kariéře jí vynesly titul Zpěvačka roku ve výročních cenách Akademie populární hudby Anděl, poté přišla další úspěšná alba a spolupráce s Čechomorem. Třetí sólovou desku Mezi světy natočila Dusilová v San Francisku s americkými renomovanými hudebníky a producentem Benem Yonasem. V roce 2020 vydala své nejnovější album Řeka, za které obdržela hned několik cen Anděl.

Claviculae Giczinensis neboli Jičínské klíčky

Kdy: sobota 27. května od 9.00 do 11.00 hodin

Kde: sklep starého výsadního hostince čp. 7, Kostelec u Jičíněvsi

Proč přijít: Klavikule neboli Klíčky budou pořádány zcela nepravidelně a budou určeny všem, kteří ocení jedinečnou příležitost navštívit jinak uzavřená a mnohdy běžně nepřístupná místa. V krátkém čase několika málo hodin budete moci vstoupit do netušeného, nenápadného a mnohdy běžně nepřístupného prostoru, jenž představuje jeden z pomyslných klíčků k historii kraje a k uchopení zdejšího genia loci. První Klíček nás čeká již v sobotu, kdy se úderem 9. hodiny otevřou dřevěné padací dveře do sklepa starého výsadního hostince čp. 7 v Kostelci u Jičíněvsi. Právě ve sklepě místní hospody jsou jako stojky portálu použity dvě mohutné pískovcové desky zdobené gotickými kvadriloby vepsanými do čtverců. Pozoruhodné architektonické články mají podle staré ústní tradice pocházet z nedalekého hradu Veliše.

NÁCHODSKO

Slavnostní otevření nové muzejní expozice

Kdy: pátek 26. května od 16.00 do 18.00

Kde: Klášter Police nad Metují

Proč přijít: Muzeum Náchodska zve na slavnostní otevření nové muzejní expozice v benediktinském klášteře v Polici nad Metují. Nová expozice bude otevřena u příležitosti 810. výročí darování Policka břevnovským benediktinům. Návštěvníci se mohou těšit na zrenovovaný opatův byt, ale především na dvě nové audiovizuální expozice nazvané Benediktinské Policko - příběh z dob středověké kolonizace a Lidová zbožnost - kraj poutních míst, zázračných studánek a pověstí. Jejich autorem je renomovaný architekt a vizuální umělec Richard Loskot, který je pojal jako světelnou hru obrazů, mluveného slova a předmětů.

Muzejní noc ve Výtopně

Kdy: pátek 26. května od 17.00 hodin

Kde: Železniční muzeum Výtopna, Jaroměř

Proč přijít: Tradiční Muzejní noc ve Výtopně Jaroměř opět zve na parní vlak, který vyrazí z Turnova přes Jičín a Hradec Králové do Jaroměře. Můžete se těšit na předváděcí jízdy lokomotiv, rozsvěcování návěstidel a netradiční večerní prohlídku muzea s dobrovolným vstupným. Nebude chybět ani občerstvení.

Hořičská pouť

Kdy: pátek 26. - neděle 28. května

Kde: Hořičky

Proč přijít: Opět vás čeká výběr z mnoha atrakcí pro celé rodiny a i pro ty, kteří mají rádi adrenalin. Nebude chybět stánkový prodej a občerstvení.

Borovská padesátka

Kdy: sobota 27. května od 8.00 hodin

Kde: Borová u Náchoda

Proč přijít: TJ sokol Borová zve všechny příznivce pohybu na 53. ročník dálkového pochodu Kladským pomezím.

Pěší turisti se budou moci vydat na trasy v délce 5 km, 15 km, 25 km a 50 km.

Pro milovníky výletů na kolech budou připraveny trasy 25 km, 50 km silniční a 50 km pro horská kola.

Pro malé účastníky pochodu se chystá Pohádkový les dlouhý 5 km, který povede lesem plným překvapení a zajímavých úkolů.

Otevření řopíku na Babí

Kdy: sobota 27. května od 9.00 do 17.00 hodin

Kde: Babí u Náchoda

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Příznivci a nadšenci prvorepublikového opevnění jsou zváni na jedinečnou prohlídku objektu E2/32/D2 známého jako "Řopík na Babí u Náchoda". Opevnění prošlo v nedávné době celkovou rekonstrukcí exteriéru i interiéru tak, aby se co nejvíce přiblížilo stavu, ve kterém se nacházelo v osudových dnech roku 1938. Těšit se můžete na komentované prohlídky vybaveného řopíku československými vojáky, polní ležení a výstavu výstroje a výzbroje. Pro děti bude také připraveno malé branné cvičení.

Parkování bude na návsi u školy, odkud je to k objektu cca 200 metrů chůze. Zároveň bude na Babí na hřišti probíhat také dětský den.

Food Festival Náchod

Kdy: sobota 27. května od 10.00 hodin

Kde: Masarykovo náměstí, Náchod

Proč přijít: Oslava dobrého jídla, pití a zážitků. Můžete se těšit na prezentaci místních i netradičních restaurací, českou i mezinárodní kuchyni, spoustu soutěží, známé kuchaře, obří dětský koutek a program pro děti, večerní program s kapelou Heebies Jeebies a Divokej Bill Revival, gastronomické a kulturní zážitky. Celý den bude našlapaný pestrým programem.

Zábrodské traktory a dětský den

Kdy: sobota 27. května od 11.00 hodin

Kde: Zábrodí

Za kolik: dospělí 150 korun, děti do 15 let zdarma

Proč přijít: Obec Zábrodí ve spolupráci s místními sbory dobrovolných hasičů a MŠ Horní Rybníky, zve na Zábrodské traktory a dětský den na fotbalovém hřišti v Zábrodí. Sraz všech traktorů, traktůrků, sekaček a dalších domamontů je v 11.00 hodin na hřišti, o hodinu později bude zahájení akce a ve 12.30 se vyjede na spanilou jízdu. Nebudou zde chybět ani auto a moto veteráni. Po návratu bude následovat soutěž v jízdě zručnosti. Od 15.00 je na programu zábavné odpoledne plné her a soutěží.

III. Food Art Festival

Kdy: sobota 27. května od 10.00 hodin

Kde: zámek a podzámčí, Nové Město nad Metují

Za kolik: vstupné 80 korun, děti do 120 cm zdarma

Proč přijít: Nezapomenutelná atmosféra, spousta hostů, kulinářská akademie, gastronomická a umělecká show.

Letošní tváří festivalu je Markétka Hrubešová.

Den s Policií a Armádou ČR

Kdy: sobota 27. května od 9.00 hodin

Kde: Dětské dopravní hřiště, Náchod-Běloves

Proč přijít: Další ročník zábavného soutěžního dopoledne pro děti tentokrát pod názvem Den s Policií a Armádou ČR. Jak z názvu vyplývá, letošního ročníku se vedle všech složek integrovaného záchranného systému zúčastní, a svoji techniku předvede, i Armáda ČR.

RYCHNOVSKO

Jadran Šetlík: Průřez životní tvorbou

Kdy: od neděle 28. května do 29. října

Kde: Galerie Kinský, Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Za kolik: vstupné do galerie dospělí 130 korun, děti od 3 let, senioři, studenti 100 korun, ZTP 80 korun, rodiny (2+2) 400 korun, další dítě 80 korun

Proč přijít: Nová výstava v Novém zámku představí průřez životní tvorbou uměleckého fotografa a portrétisty Jadrana Šetlíka. Známé jsou jeho portréty významných osobností, podnikatelů, ale i rodinné a dětské portréty.

Svým osobitým pojetím umocněným originální ruční technologií přenosu fotografie na plátno vytváří fotografické obrazy, které evokují pocit malířského plátna malovaného starými mistry a slouží jako odkaz budoucím generacím.

Dobrušská pouť

Kdy: od pátku 26. do neděle 28. května

Kde: náměstí F. L. Věka v Dobrušce a Opočenská

Proč přijít: Kromě pouťových atrakcí a stánkového prodeje se můžete těšit na doprovodný program. V pátek akce nabídne vystoupení taneční skupiny DDM Dobruška, mažoretek z Dobrušky a kapely Kapitán Demo. Vstup na páteční doprovodný program je zdarma. V sobotu večer ožije kulturní dům pouťovou diskotékou, vstup je 150 korun.

Maker Faire

Kdy: v neděli 28. května

Kde: Zámecká jízdárna v Rychnově nad Kněžnou

Proč přijít: Na rychnovském Maker Faire představí své projekty více než dvě desítky lokálních tvůrců, festival nabídne bohatý celodenní program. Děti z Technologického kroužku v Albrechticích nad Orlicí předvedou své robotické projekty, práci na 3D tiskárně nebo s 3D perem. Úžasné divadlo fyziky láká na populárně-naučné fyzikální přednášky pro všechny věkové generace. Další zajímavostí jsou chytré RGB led hodiny z díly Zuzany Nyiri, která je vyrábí za pomocí Arduina a 3D tisku. Za zmínku rozhodně stojí speciální Gerontooblek neboli oblek stáří, ve kterém mohou návštěvníci zestárnout do věku našich seniorů a vyzkoušet si, jaká fyzická a smyslová omezení může stáří přinést. Pestrý program doplní také Workshop 3D tisku, závody brusek na bruskodráze nebo výroba vodních raketek.

TRUTNOVSKO

Na Sněžku pro Vencu

Kdy: sobota 27. května od 10.00 hodin

Kde: Pec pod Sněžkou

Proč přijít: Připojte se k charitativnímu výstupu na Sněžku, který tradičně pomůže nejen Vendovi, ale také desítkám dalších handicapovaných dětí. Výstup se letos půjde už po jedenácté a těšit se můžete na bohatý doprovodný program včetně hudebního festivalu HandicapFest. Více informací naleznete zde: www.klapeto.eu

Studenecké míle

Kdy: sobota 27. května od 8.00 hodin

Kde: Studenec

Proč přijít: Na již 16. ročníku Studenecké míle bude k vidění více jak 200 historických vozidel, včetně vojenské a zemědělské techniky. Pohodová vyjížďka veteránů letos zamíří na vrcholky hor – přes Jilemnici a Benecko až na Špindlerovku. Pestrý program si užijí jak děti, tak dospělí. Během dne se vystřídá několik kapel, připraveno bude něco dobrého na zub a celou atmosféru umocní vůně benzínu a starých časů. Celodenní program zakončí zábava, kde zahraje Vaťák a Megaděs.

