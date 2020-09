Slavnostní zahájení oslav je v plánu přesně v poledne, poté bude následovat úvodní slovo starostky, hejtmana Královéhradeckého kraje, ředitele HZS KHK a dalších hostů. Od 12:30 hodin bude hrát a zpívat staročeské písničky hudební skupina Klapeto.

Vysvěcení hasičské zbrojnice a předání klíčů se uskuteční ve 12:45 hodin. Ochotnické divadlo Petry Hrdinové poté zahraje Příběh osídlení obce Vlčkovice, Boučkovo loutkové divadlo Jaroměř potěší děti pohádkou O Zubejdě Solimánské, zatančí také soubor orientálních tanců – Bájo Česká Skalice a Boučkovo loutkové divadlo Jaroměř představí pohádku Kašpárek a princezna. Nebude chybět i ukázka dravců, barmanská show, vystoupí hudební skupiny Creedence Revival Czech, VAŤÁK, The Last Revolution & Green Day Revival a The Last Empire. Pokáč je na programu od 21 do 22:30 hodin.

sobota 5. září od 12 hodin, Vlčkovice v Podkrkonoší