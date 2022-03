29. Žabí běh zahájí jarní sezónu KDY: neděle 13. března KDE: v Prachově, u vstupu do Prachovských skal

Noční mrazy zpomalily příchod jara, ale sezónu je třeba zahájit, a to například Žabím během v Prachově. Běžet, jít, skákat či jinak se pohybovat po vyznačené trase může každý s tím, že si dopředu odhadne čas, v jakém trasu překoná. Vítězí ten, kdo se nejpřesněji trefí do odhadu. Hodnocena je i možná účast v žabím převleku nebo s žabími doplňky. Běh je zařazen do poháru BEJK (Běžec Jičínské kotliny) a poháru BONBON (Běžecký oddíl neambiciózních běžců).

„Březen je období, kdy se příroda začíná probouzet ze zimního spánku. I žáby se probouzejí a putují na místa, kde se budou rozmnožovat,“ vysvětluje Spolek Cipísek, hlavní pořadatel akce. Nejde o trhání traťových rekordů. Důležité je odhadnout své možnosti a zvolit vhodné tempo. Správně načasovat přesun podobně jako žáby, když migrují na jaře k vodě na místa rozmnožování nebo na podzim na místa zimování. Přitom musí cestou necestou překonávat různé nástrahy. Tou nejrizikovější jsou silnice. Takže i zhruba 7 km trasa Žabího běhu vede po různých površích – po asfaltu, po cestách i necestách. Doprovodný závod je dlouhý 2 km. Časový limit je 70 minut.

Přihlášky je možné posílat předem na mpcr@seznam.cz, mobil 732 858 380, nebo odevzdat v den konání při prezenci, která se uskuteční od 10:00 do 10:45 hodin. Start bude v 11:00. První tři obdrží medaile, diplomy a drobné věcné ceny; ohodnocena bude účast v žabím převleku či s žabím doplňkem. Startující mají vstup do zahrady Muzea přírody Český ráj zdarma.

Koncert pro Ukrajinu

KDY: 11. března

KDE: Náchod



Město Náchod zve na Koncert pro Ukrajinu, který se uskuteční dnes 11. března od 15 do 18 hodin na Masarykově náměstí. Během vystoupení místních kapel Mirror, Kapela Collapse, Experiment Rock a Elektroakustické hudební uskupení Proradost budete moct finančně podpořit veřejnou sbírku města Náchoda, která následně pomůže obyvatelům válkou zasažené Ukrajiny.

Snow Splash 2022

KDY: 12. března

KDE: Benecko

Akce Snow Splash, která se uskuteční v sobotu od 13 hodin v Benecku u lanovky Kejnos, bude tradičně plná zábavy, muziky a soutěží. Přejezd jezírka samozřejmě nebude chybět! Přijďte se podívat a podpořit odvážné soutěžící. V 18 hodin začne Retro karneval.

Koncert duchovní hudby pro Ukrajinu

KDY: 12. března

KDE: Nový Bydžov a Hořice



Vokální kvartet Carpe Musicam vystoupí při dobročinných koncertech na pomoc Ukrajině, a to v sobotu v 16:30 hodin v kostele Církve čs. husitské v Novém Bydžově a v 19 hodin v kostele Narození Panny Marie v Hořicích. Vystupující děkují za podporu.

Krkonošská 70

KDY: 12. března

KDE: Špindlerův Mlýn

Legendární závod pro veřejnost v běhu na lyžích odstartuje svůj 67. ročník ve Špindlerově Mlýně – Sv. Petr v sobotu 12. března. Na trať dlouhou 25, 50 nebo 70 km se vydají pětičlenné hlídky a jednotlivci mohou absolvovat trasu dlouhou 25 nebo 50 km.

Rock For Ukraine

KDY: 12. března

KDE: Hronov



V Sále Josefa Čapka v Hronově zazní v sobotu 12. března v 18 hodin koncert Rock For Ukraine. Zahrají kapely Warování!, Heebie Jeebies, Hoblues a Vrchol drzosti. Výtěžek bude věnován na podporu lidí postižených válkou na Ukrajině.

Noc na Karlštejně

KDY: 13. března od 19 hodin

KDE: Hořice

Dům kultury Koruna potěší příznivce nejen divadelní, ale také muzikálové, a to jevištní adaptací oblíbené hry Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně v podání Divadelního souboru J.K.Tyl Lomnice nad Popelkou. Výpravný historický muzikál s dnes již legendárními hity Karla Svobody lze bez nadsázky označit kulturním klenotem. Noc na Karlštejně je veselohra s námětem z české historie, která vypráví o tajném vniknutí dvou žen na hrad Karlštejn, kam podle panovníkova příkazu směli jen muži. Podává úsměvný příběh o ženské odvaze a žárlivosti.

Dětský karneval

KDY: 13. března od 14:30 hodin

KDE: Grafoklub Červený Kostelec





Přijďte si zatančit, zařádit a pobavit se. Čeká na Vás bohatá tombola a překvapení. Občerstvení zajištěno. Všechny masky jsou vítány. Vstupné Kč 60 Kč dospělí a 30 Kč děti. Kapacita omezena. Předprodej vstupenek v IC Červený Kostelec a online na www.lunacek-rc.cz.

Ostatková zábava

KDY: 12. března od 20 hodin

KDE: sál PFKC Hejtmánkovice

ZA KOLIK: místenka + večeře 150 korun

K tanci a poslechu bude hrát kapela Ledvin Stones.

Cermaque

KDY: 11. března ve 20 hodin

KDE: Valdštejnská lodžie, Jičín

ZA KOLIK: na místě 200 Kč



Intenzivní písně s aktuálními texty nejvýraznějšího současného písničkáře a básníka.