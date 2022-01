Sportovní klub Výtahy Náchod - Metujští tygři zve poslední den v roce ve 13 hodin na křest začínajících otužilců v řece Metuji, a to v Náchodě na Denisově nábřeží. Přijďte podpořit odvážné plavce a třeba si i vyzkoušet, jak se v prosinci plave v řece. Silvestrovské kostýmy jsou jako každoročně vítány.

Silvestrovské prohlídky broumovského kláštera

KDY: 31. prosince v 10 a ve 12 hodin

KDE: Broumov

ZA KOLIK: Dospělí 160 Kč / Děti 95 Kč



I poslední den v roce se konají prohlídky broumovského benediktinského kláštera. Přijďte si prohlédnout nejkrásnější historické interiéry národní kulturní památky a poslechněte si povídání o životě v klášteře. Během prohlídky navštívíte vzácně dochovanou klášterní knihovnu se 17 tisíci svazky knih, refektář s unikátní kopií Turínského plátna a klášterní kostel sv. Vojtěcha s bohatou freskovou výzdobou. Rezervace: prohlidky@klasterbroumov.cz

Police Symphony Orchestra v Hradci Králové / Novoroční koncert

KDY: 1. ledna od 17 do 19 hodin

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK:

Přijďte slavnostně zahájit 12. koncertní sezonu PSO a přivítat nový rok 2022! Čeká vás čerstvě vyladěný repertoár filmové, klasické i populární a swingové muziky. Hradecký Aldis se rozezní v sobotu 1. ledna pod taktovkou dirigentů Joela Hány a Kryštofa Kosky. Novoroční koncert pěvecky ozdobí Kühnův smíšený sbor, Jan Sklenář, Vendula Příhodová, Karolína Soukupová a Karel Telecký. Předprodej vstupenek online na www.GoOut.cz.

Vánoční zoo

KDY: do 2. ledna denně do 18 hodin

KDE: Dvůr Králové nad Labem

ZA KOLIK: 110 korun (plné vstupné) a 70 korun (snížené) na pokladně a 105 korun a 65 korun v případě nákupu online



Na návštěvníky Safari Parku ve Dvoře Králové čekají tisíce světélek, zářící siluety bong, buvolů, hrošíků a dalších zvířat, zlatým světlem rozkvetly i obří skulptury baobabů. Vše doplňují tradiční vánoční stromky, desítky adventních věnců a dalších dekorací včetně dřevěných stromků, které jsou tradiční pro oblast jihu Afriky. Oblíbená Vánoční zoo je k vidění až do 2. ledna, otevřeno je do 18 hodin a potěší i snížené vstupné.

Novoroční zvonění na Stezce korunami stromů Krkonoše

KDY: 1. ledna

KDE: Janské Lázně

ZA KOLIK: vstupné dle ceníku

Přijďte se poohlédnout za uplynulým rokem a přivítat ten nadcházející na Stezku korunami stromů, kde proběhne 1.ledna 2022 již tradiční novoroční zvonění. Pro návštěvníky bude připravena na vrcholu vyhlídkové věže stezky zvonička, kde budou moci symbolicky zazvonit sobě i blízkým pro štěstí v novém roce. Příjemným benefitem pro novoroční návštěvníky bude také podávání tradiční čočkové polévky, díky níž se lidí drží štěstí a peníze. Polévka je bude zdarma čekat na konci stezky v restauraci, kde se jí navíc po výstupu na zimní stezku příjemně zahřejí.

Vánoční prohlídky hradu Kost

KDY: do 31. prosince

KDE: hrad Kost

ZA KOLIK: 120 Kč dospělí, 80 Kč studenti/děti, 90 Kč senioři



Přijeďte ve dnech 26. - 31. 12. na Kost a nechte se unést jedinečnou atmosférou vánočně nazdobeného hradu. Těšit se můžete na prohlídky hradních paláců s bonusovým výkladem, jak se slavily Vánoce ve středověku, jaké zvyky lidé udržovali, kde se vzala tradice vánočního stromečku nebo jak vypadala štědrovečerní tabule. Prohlídky odchází každou půl hodinu, a to od 11:00 do 15:00 hodin.

Vánoční koncert - Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční

KDY: 2. ledna od 16:00 do 17:00 hodin

KDE: Nová Paka

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

Vánoční koncert novopackého chrámového sboru a orchestru Voce Deo se sólisty a vokálního kvartetu Carpe Musicam. V klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie zazní oblíbená Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby a další vánoční repertoár.

Skialpvýzva Martinovka 2022

KDY: od 1. 1. do 31. 3. 2022

KDE: Špindlerův Mlýn

ZA KOLIK:



Po úspěšné Cyklovýzvě Špindlerovka je tu výzva i pro zimní nadšence. Trasa je stanovena ze Špindlerova Mlýna – Medvědího kolene po Martinovu boudu. Výstup je dlouhý 3,7 km se stoupáním 435 m. Výzva není nijak časově omezena a zúčastnit se tak může opravdu každý. A co je k účasti potřeba, naleznete na webu www.mestospindleruvmlyn.cz. Soutěžit se bude o hodnotné ceny, které budou slosovány počátkem dubna.

Prohlídky dřevěného kostelíku Panny Marie

KDY: 31. prosince mezi 10. a 12. hodinou

KDE: Broumov

ZA KOLIK: 60 Kč

Jedinečná sakrální památka, situovaná na broumovském hřbitově, se výjimečně otevírá veřejnosti i v zimních měsících. Přijďte si prohlédnout interiéry dřevěného kostelíku Panny Marie, který patří k nejstarším celodřevěným sakrálním památkám ve střední Evropě a je pozoruhodný svou architekturou i výmalbou interiéru.

Silvestrovský pochod

KDY: 31. prosince

KDE: Dobruška

ZA KOLIK: startovné je dobrovolné



43. ročník tradičního silvestrovského pochodu pořádaného Klubem českých turistů se koná poslední den v roce od ranních hodin. Start je průběžně od 7:00 do 11:00 hodin ze sokolovny. Trasy jsou dlouhé 7, 17, 26 a 37 km. Pořadatelé doporučují si vzít na cestu mapu Orlických hor. Akce se koná za každého počasí a v případě příznivé epidepické situace. Účast na vlastní nebezpečí.

Silvestrovský běh

KDY: 31. prosince

KDE: Dobruška

Start je v 10 hodin u prodejny BN ACTIVITY v Kostelní ulici.

Kašpárek a květinová víla

KDY: 31. prosince od 13:30 a 15:00 hodin

KDE: Boučkovo loutkové divadlo, Jaroměř

ZA KOLIK: jednotné vstupné 50 korun



Pohádka plná písniček a kytiček. A jako vždy na Silvestra, každý, kdo přinese vlastnoručně nakreslený obrázek (letos namalujte, jak si představujete Covida), má vstup zdarma.

Živý Betlém v Náchodě

KDY: 2. ledna od 15 do 18 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Náchod

ZA KOLIK: dobrovolný příspěvek

Nenechte si ujít tradiční představení vánoční hry Živý Betlém doplněné známými koledami. Začne se veřejnou generální zkouškou v 15 hodin a poté budou následovat dvě představení, v 16 a v 17 hodin. Na zkoušku jsou zváni především senioři a rodiny s velmi malými dětmi, na 1.představení rodiny s dětmi do 10 let, na 2. představení rodiny se staršími dětmi a dospělí.S ohledem na epidemiologická pravidla je nutné, aby diváci měli respirátory a platný AG nebo PCR test.