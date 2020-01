Krampus víkend

KDY: 10.-11. ledna

KDE: Mladé Buky

Nejznámější český soubor v Areálu Mladé Buky! Rohaté příšery, které nahánějí strach i otrlým. Už jste slyšeli o Krampusu? Tato pekelná zábava má své kořeny v Rakousku, ale ve velkém si ji můžete užít nyní i v Mladých Bukách. Těšit se můžete na strašidelné jízdy na bobové dráze, hrátky s čerty v Kidparku, ale i na další doprovodné akce, jako divadelní představení na Čertově boudě, hudební koncert v restauraci Kravín nebo třeba speciální jídelní menu u kterého zažijete nevšední zážitky.

Beethovenovské klavírní sonáty

KDY: 11. ledna od 19 hodin

KDE: Síň Bohuslava Martinů, Trutnov



V letošním roce oslavíme 250 let od narození klasicistního mistra Ludwiga van Beethovena. Není lepší příležitost, jak si význam tohoto velikána připomenout, než strávit večer s jeho stěžejními díly. O to větší nás čeká zážitek, neboť výběr z jeho klavírních sonát nastudoval mladý přední český klavírista Pavel Voráček.

Divadlo "O Frankovce a Anděl čert a káča"

KDY: 11. ledna od 19 hodin

KDE: K-Klub Velké Svatoňovice

ZA KOLIK: 80 Kč



Divadlo "Na tahu" Červený Kostelec uvede: Veselé moravské pohádky pro dospělé o lásce, o víně a o životě - "O Frankovce a Anděl čert a káča"

Dobrodružná hra Napříč Vrchlabím

KDY: 11. ledna od 9 hodin

KDE: Ekocentrum Krtek, Vrchlabí



Chcete objevit nová zákoutí, která jste dosud přecházeli bez povšimnutí a při tom řešit neobvyklé úkoly? Naše dopolední hra je vypsána pro dvou- až tříčlenné týmy dětí do 15 let nebo pro rodiče s dětmi do devíti let.

Antimony 2020

KDY: 11. ledna od 13 hodin

KDE: Rovensko pod Troskami



V sobotu se opět sejdeme na náměstí v Rovensku pod Troskami, abychom si připomněli 77. výročí tragického dopadaní členů paraskupiny Antimony.

Zdeněk Polách a Matýsek

KDY: 12. ledna od 15 hodin

KDE: SD Jilm, Jilemnice



Zdenek Polách je jediným českým břichomluvcem. Vystupuje s několika postavami z nichž největší celebritou je Matýsek. Je to finalista Česko Slovensko má talent a držitel “zlatého buzzera”.

Alena Vitáková - výstava

KDY: 11. ledna od 14 hodin

KDE: Lomnice nad Popelkou



Prodejní výstava obrazů, kreseb, linorytů a skla autorky Aleny Vitákové, která své dílo představuje v Lomnici nad Popelkou podruhé.

Rock Solit hrají na Bullbaru

KDY: 11. ledna od 19 hodin

KDE: Pec pod Sněžkou



Hudební povyražení v rytmu Music ´n´ Ski. S přezouváním se neobtěžujte, na Bullbar v Peci pod Sněžkou se tančí ponejvíce v přeskáčích. Ostatně jak jinak, když na koncert přijedete přímo z večerního lyžování?