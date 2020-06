Noc kostelů 2020

Výjimečnou příležitost navštívit kulturní, církevní a historické památky a stánky v celé České republice ve večerních a nočních hodinách letos opět nabídne Noc kostelů. V pátek 12. června se k akci připojí například kostel svatého Petra ve Špindlerově Mlýně. Od 18.30 do 21 hodin nabídne zájemcům možnost prohlédnout si interiér ve večerním tichu, vyslechnout si varhanní koncert Lukáše Kuříka a chvilky pro modlitbu zpestřené písničkami.

Noc kostelů se tento pátek uskuteční také v kostelech v Peci pod Sněžkou – Velké Úpě, ve Dvoře Králové nad Labem nebo v modlitebně Českobratrské církve evangelické ve Vrchlabí

Církev československá husitská v Nové Pace v pátek během Noci kostelů 2020 otevře pro návštěvníky Husův sbor. Kdokoliv, v netradičním čase, může vstoupit do prostorů, které spoluutvářely náboženské, kulturní a společenské dějiny města. Zájemci dostanou unikátní příležitost dostat se i do míst, která nejsou během roku přístupná.



Kromě možnosti seznámit se od 19 do 23 hodin podle vlastního výběru a zájmu s prostory kulturní památky Husova sboru (bude možné navštívit i věž s prohlídkou zvonů) a dozvědět se z výkladu průvodců zajímavé informace, je pro všechny příchozí připraven doprovodný program.



Ten začne v 18 hodin vernisáží interaktivní výstavy Víra, naděje, láska, kterou uvede královéhradecký biskup Pavel Pechanec (výstava potrvá do 30. června). V 19.30 začne autorské čtení spisovatele Stanislava Kubína, který vystoupí s poetickým recitálem Lahodná vteřina (ze záznamu zazní hudba a doprovodné slovo Alfreda Strejčka, Jiřího Vaníčka a básníka Františka Novotného). Ve 21 hodin pak návštěvníky čeká Varhanní zastavení s populárními díly v podání Jany Havlíčkové.



Průběžně aktualizované informace lze získat na www.nockostelu.cz.

Hudební koncert k výročí narození T. G. Masaryka



Nedělní koncert pod širým nebem na Pivovarském náměstí v Hradci Králové začne v 18 hodin přednáškou historika Richarda Vaška na téma Zahraniční cesty TGM a jeho cesty do naše kraje.



Od 19.30 hodin vystoupí operní pěvkyně Ema Hubáčková, sólista opery Národního divadla Praha Josef Moravec a na klavír účinkující doprovodí z Národního divadla Praha Jitka Nešverová. Těšit se můžete na české lidové písně, české písně a dvojzpěvy, krásné árie a duety z českých národních oper. Vstup je zdarma.

Muzeum hraček zve na loutky

Muzeum hraček Stuchlíkovi sídlící v Novém Bydžově láká veřejnost na unikátní rozsáhlou sbírku zahrnující exponáty předválečné doby až po 80. léta minulého století. Nyní muzeum otevřelo také místnost plnou loutkových divadel. Více na https://www.muzeumhracekbydzov.cz