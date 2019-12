Rozsvícení vánočního stromu v Markoušovicích

KDY: 14. prosince

KDE: Markoušovice

Přijměte pozvání na tradiční Rozsvícení vánočního stromu v Markoušovicích, které se uskuteční v sobotu 14.12. 2019 od 15.30 hodin. Program začne koncertem v kostele Sv. Jana Křtitele a bude pokračovat na Návsi.

Narozeniny KlonDiku

KDY: 14. prosince od 19 hodin

KDE: Pec pod Sněžkou



A je to tu zase…další NAROZENINY KLUBU KlonDike. Už to bude 7 let, co se snaží vyrábět zábavu!

Zapal svíčku - adventní koncert

KDY: 14. prosince od 19 hodin

KDE: Pilníkov



Adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Chorea Corcontica.

TLUPA TLAP v Nároďáku

KDY: 14 prosince od 20 hodin

KDE: Hostinné

ZA KOLIK: 70 Kč



Zveme vás na jediný letošní vánoční koncert Tlupy. Budeme na vás hodní a dojde i na nějakou tu naši koledu.

Banff Film Festival

KDY: 14. prosince od 17 hodin

KDE: Harmony hotel, Špindlerův Mlýn



Přehlídka filmů s horskou tématikou BMFF - WT. Přednáška na téma HELISKING.

Janek Ledecký – Vánoční turné

KDY: 15. prosince od 19 hodin

KDE: Hankův dům, Dvůr Králové



Letos po třiadvacáté se Janek Ledecký s kapelou vydá na turné, v jehož rámci přehraje veškeré skladby ze zásadní desky Sliby se maj plnit o Vánocích i své největší hity. K sváteční atmosféře přispěje i M. Nostitz Quartet a doposud největší světelný park, s jakým kdy zpěvák na koncerty vyrazil.

Jak šli zajíci do Betléma

KDY: 15. prosince od 14 hodin

KDE: Úpice



Zveme všechny děti v neděli na vánoční pohádku "Jak šli zajíci do Betléma". Přijďte si zkrátit čekání na Ježíška.

Vánoční jarmark

KDY: 14. prosince od 9 hodin

KDE: Jilemnice



Trhy mají v Jilemnici tradici trvající přes 500 let. Namísto někdejších „frejunků“, tedy zábavy a tance, organizuje dnes Společenský dům JILM bohatý celodenní kulturní program.

Gorale a Bílá nemoc na Géčku

KDY: 14. prosince od 19 hodin

KDE: Lomnice nad Popelkou



Přátelé, zveme vás na další, již 3. ročník našeho zimního setkání na Géčku v Lomnici nad Popelkou s kapelou Gorale a tentokrát s pražskou legendární folk-rockovou kapelou Bílá nemoc, která v roce 2009 jela koncertní turné s kapelou Čechomor a Suzane Vega.

Adventní koncert - Slyš, andělé v nebesích zpívají

KDY: 14. prosince od 16 hodin

KDE: Rokytnice nad Jizerou



Adventní koncert v kapli Jana husa v Horní Rokytnici 14. prosince 2019 v 16.00 hodin.

Swingové Vánoce

KDY: 14. prosince od 18 hodin

KDE: KC Golf, Semily



Společně s Big Bandem ZUŠ Karla Halíře Vrchlabí Vás vánočně naladíme swingovými koledami.

Zimní kino Bojiště Trutnov - Byl jednou jeden král

KDY: 14. prosince od 17 hodin

KDE: Bojiště, Trutnov



Pohádková komedie s Janem Werichem, Vlastou Burianem a dalšími, mnohdy teprve stoupajícími hvězdami československého filmu vznikla v roce 1954 podle klasické pohádky Boženy Němcové Sůl nad zlato.