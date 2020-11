Pozvi zvíře na oběd!

KDY: kdykoliv

KDE: www.safaripark.cz

ZA KOLIK: záleží, jaké zvíře si vyberete

Pokud patříte mezi příznivce královédvorského safari a chtěli byste nejen o víkendu udělat dobrý skutek, můžete zvát své zvířecí oblíbence na sváteční oběd, brunch či večeři. Zaplacením účtu za denní krmení pro vybraná zvířata pomůžete safari parku vypořádat se s důsledky koronavirové krize. Na hostinu můžete pozvat více než tři desítky různých druhů zvířat. Originální elektronické certifikáty, stvrzující pozvánku zvířete „na oběd“, je možné zakoupit výhradně on-line v e-shopu safari parku.

Jak se žije králíčkovi aneb Foto výstava zakrslých králíčků

KDY: do 25. listopadu

KDE: SVČ Sluníčko Lomnice nad Popelkou

ZA KOLIK: zdarma



Máte doma zakrslého králíčka nebo činčilu? Tak pošlete jeho či její netradiční fotku do Střediska volného času Sluníčko v Lomnici nad Popelkou. Fotografie se přijímají na email simunkova@svclomnice.cz do 25. listopadu. Budou se udělovat nejrůznější ocenění, například za zajímavé nápady chovatele či povídání o vašem chovu. Jsou připravené pochoutky pro vaše mazlíčky. Fotografie budou vystavené na facebookovém profilu střediska volného času a na webu www.svclomnice.cz.

Stezka vás zavede za poznáním fascinující mravenčí říše

KDY: kdykoliv

KDE: Hostinné

ZA KOLIK: zdarma



Znáte Mravenčí stezku? V její blízkosti se nachází jedno z nejpočetnějších míst výskytu mravence pospolitého v Podkrkonoší. Trasa naučné stezky začíná za městským parkem v ulici Aloise Jiráska, kde se ze silnice odklání cesta k místní zahrádkářské kolonii. Kolem zahrádek projdete do lokality Antoníček a další trasa vás přivede do lesa. Odbočkou vpravo se dostanete k největšímu z mravenišť do údolí Východního potoka. Dále můžete pokračovat ke dvěma opuštěným lomům nad Arnultovicemi a k vyhlídce nabízející Krkonoše jako na dlani.

Z rozhledny se otevírá výhled na linii pevnostního opevnění

KDY: do konce listopadu

KDE: v blízkosti Dělostřelecké tvrze Stachelberg

ZA KOLIK: je přístupná zdarma



Rozhledna je postavená v blízkosti Dělostřelecké tvrze Stachelberg. byla pojmenována podle česko-polské královny Elišky Rejčky, manželky krále Václava II.. Dřevěná konstrukce rozhledny je 24,5 m vysoká, má ocelové kruhové schodiště s podestami, které jsou pohodlným prostorem pro vydechnutí. Shora se otevírá nádherný výhled na linii prvorepublikového pevnostního opevnění, do Libavského sedla v Polsku i na východní část Krkonoš - Rýchory. U paty je dřevěná vyřezaná socha královny. Rozhledna je přístupná do 30. listopadu.

Knihy si můžete přečíst online

KDY: do konce listopadu

KDE: https://www.knihovny.cz/

ZA KOLIK: zdarma



Knihovny jsou branou k informacím. Obsahují množství dokumentů, které si můžete půjčit. Zároveň jsou knihovníci schopni pomoci vám nalézt potřebné informace nejen ve fondech knihoven, ale také na internetu. Problém je, že ne vždy máte čas do knihovny zajít, nemáte poblíž knihovnu nebo je prostě v daný okamžik zavřená. Proto knihovny začaly nabízet své služby online a zpřístupňují je na portálu https://www.knihovny.cz/. Pod jeho hlavičkou a za přispění partnerských projektů vznikl i web www.online.knihovny.cz, jehož cílem je soustředit na jednom místě elektronické zdroje, které můžete zdarma a legálně číst, sledovat nebo poslouchat online z pohodlí svého domova.

Tradice pokračuje. Nostalgické Vánoce jsou na internetu

KDY: do 13. prosince

KDE: www.nostalgickevanoce.cz

ZA KOLIK: různé ceny



Více než desetiletá tradice inspirativních vánočních prodejních výstav, které se pravidelně konaly v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové v České Skalici, nebude přerušená, pokračuje na stránkách www.nostalgickevanoce.cz. Najdete zde inspiraci a možnost nákupu klasických i romantických vánočních dekorací, ozdob, adventních vazeb a dárků s kouzlem atmosféry starých časů. Ohlédnete se zde i za uplynulými ročníky.