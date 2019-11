HC Dvůr Králové - HC Trutnov, II. hokejová liga

KDY: 16. listopadu od 17 hodin

KDE: Dvůr Králové nad Labem

Předprodej vstupenek od středy v prodejně RODOS VaJ v Palackého ulici a také na recepci téže firmy u paní Vítové. Využijte této možnosti a vyhněte se frontě u pokladny.

Oslava 30. výročí sametové revoluce

KDY: 17. listopadu od 16.30

KDE: náměsti T.G. Masaryka, Dvůr Králové



Přijďte oslavit to, co se podařilo před 30 lety. Svoboda není levná věc…

Michal k snídani, Divadlo Úpice

KDY: 16. listopadu od 10.30

KDE: Úpice



O všem dobrém na co jen máte chuť. Servírovat se bude hlavně legrace! Michal s dětmi rozluští záhadu, co se vlastně stane s jídlem, které zůstane na talíři nedojedené a přitom je v něm ukrytá síla!

Turnaj v Prší

KDY: 16. listopadu

KDE: Radvanice



Tak nás letos čeká posledni akce a to turnaj v Prší. Koná se tuto sobotu v hospodě U Píšťalky, prezentace od 16.30 hodin. Turnaj začne v 17.00 hodin, startovné 50, - Kč.

UŽ JE to 30 LET

KDY: 16. listopadu

KDE: Žacléř



U příležitosti 30. výročí sametové revoluce pořádá Městské muzeum Žacléř v sobotu 16. listopadu od 15 h promítání fotografií Bohdana Holomíčka. Následně proběhne beseda s představiteli žacléřského Občanského fóra o dění v Žacléři v roce 1989 a 1990.

Divadelní hra Audience na Bojišti

KDY: 17. listopadu od 18.30

KDE: Bojiště, Trutnov



Představení je součástí akce Pěkně se sejít! organizovanou ve spolupráci s Pamětí Krkonoš, sdružením Trutnov- Město draka, výtvarnou dílnou Bosorka a Ďyvadlem Neklid.

14. český řemeslný trh pod obry

KDY: 17. listopadu od 10 hodin

KDE: Hostinné



Město Hostinné pořádá již 14. český ŘEMESLNÝ TRH.

ZVONOHRADY

KDY: 17. listopadu od 19 hodin

KDE: Divadelní klub, Vrchlabí



Zvonohrady, tak jak je napsal Vašek Vondruška, jsou opravdu velká legrace. Ale přijdte si právě 17.11. připomenout, že když se dá dohromady "obyčejný lid"..nemá šanci žádný darebák.

Milion chvilek pro demokracii v Semilech

KDY: 17. listopadu od 17 hodin

KDE: Riegrovo náměstí, Semily



Třicáté výročí Sametové revoluce nás vyzývá, abychom znovu pozvedli hlas a nemlčeli k aktuálním problémům.

Listopadová fotovycházka s lektorem

KDY: 16. listopadu od 9 hodin

KDE: Krnap, Vrchlabí



Pohodový výlet na místa v Krkonoších, která jsou málo známá, ale hodně zajímavá. Akce pro začínající i pokročilé fotografy.

Brouk v hlavě

KDY: 16. listopadu od 18 hodin

KDE: Jablonec nad Jizerou



Divadelní představení hry Brouk v hlavě je lechtivá situační komedie, která srší nespoutaným humorem, ironií i osobitým šarmem.

Co všechno může způsobit zprvu nevinný, ale vzápětí málem zkázonosný nápad prověřit manželskou věrnost?

30. let od Sametu na náměstí

KDY: 17. listopadu od 17 hodin

KDE: Turnov



17. listopadu 2019 se na náměstí Českého ráje uskuteční neformální setkání u příležitosti 30. výročí od sametové revoluce.

Třicet let svobody na Střelnici

KDY: 15. listopadu

KDE: Vrchlabí



Nepovoluje se, zamítá se, nevhodné, odporující socialistické morálce, nedoporučuje se ke schválení, podvratné… Taková vyjádření už hudebníci, výtvarníci, spisovatelé, režiséři 30 let neslýchají. Svoboda a umění jsou přitom spojené nádoby. Proto si organizátoři akce Třicet let svobody na Střelnici připomenou s vrchlabskými tvůrčími osobnostmi, že je co slavit. Od mladých animátorů se přenesou přes hudbu, divadlo a malbu až k trezorovému filmu. Tím vším bude žít vrchlabská Střelnice v pátek od 15.30 až do nočních hodin. Vstup je volný. Chybět nebude ani vzpomínka na místní pedagožku a signatářku Charty 77 Hanu Jüptnerovou, která zemřela letos 7. října.