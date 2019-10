Jak se peklo probouzí

KDY: 19. října do 9 hodin

KDE: Měděný důl Bohumír, Jívka

Přijďte okusit na vlastní kůži pravou čertovskou tmu. Nebojte zahrát si s čerty V kostky a pomozte jim s každodenními povinnostmi.

Break The Rules

KDY: 18. října od 20 hodin

KDE: Hudební klub Top Ten Rock, Dvůr Králové



První mlutižánrový elektronický večer ve Dvoře. Za mixážním pultem to rozjedou: Trifid, Cyberpete, Breakz85. Přijďte rozhýbat svá těla!

DEN za obnovu LESA

KDY: 19. října od 9.30

KDE: Hajnice



Čelíme jedné z největších kalamit v dějinách lesnictví. Hlavním viníkem je probíhající klimatická změna a s ní související sucho. Historická výzva, kterou nelze než přijmout…

Přehlídka loutkových her Rolnička 2019

KDY: 20. října od 14 hodin

KDE: Úpice



Klub loutkářů Úpice pořádá přehlídku loutkových her ROLNIČKA 2019. Neděle 20. října 2019 ve 14 a 16 hodin: NENÍ NAD FERDU - Za zvířátky do pohádky. Hraje Klub loutkářů Úpice.

Velkosvatoňovická drakiáda

KDY: 20. října od 15 hodin

KDE: Velké Svatoňovice



Soutěž: 1/ o nejhezčího draka 2/ o největšího draka 3/ o draka, který vyletí nejvýš.

Křest komiksu Jan Amos v Exilu

KDY: 19. října od 9.30

KDE: Žacléř



Zveme všechny zájemce na Růžový palouček, kde v sobotu dopoledne proběhne křest komiksu Jan Amos v Exilu. Na místě bude zdarma k dostání 100 výtisků tohoto skvělého stostránkového díla, navíc budou přítomni autoři Denis Jerie a Karel Jerie, jejichž podpis zde můžete v rámci autogramiády získat.

Africké trhy v Trutnově

KDY: 20. října do 10 hodin

KDE: Národní dům, Trutnov



Podzim už je definitivně tady, to ale neznamená, že musíme zanevřít na exotické lahůdky! Virunga do Trutnova veze pořádnou porci vitamínů v podobě tropického ovoce z Afriky i z Asie. Vezměte rodinu a přátele a přijďte si společně připomenout chvíle strávené na dovolené.

Fire in Heaven 6

KDY: 19. října od 18 hodin

KDE: Voletiny, Trutnov



Metal ve všech možných podobách. Pěkně od podlahy to během večera rozjede celkem pět kapel nejen z regionu, ale také ze vzdálenějších míst.

Svoboda na hranici

KDY: 19. října do 14 hodin

KDE: Horní Malá Úpa



Setkání všech, kteří nechtějí, aby se naše svoboda opět ocitla na hranici…

Hudební Lázeň s Vojtou Violinist

KDY: 20. října od 18 hodin

KDE: SD Jilm, Jilemnice



Hudba je vibrací a vše kolem nás, včetně nás, vibruje. Díky hudbě se tak snáze můžeme propojit se svým nitrem i vším, co nás obklopuje. Ponořte se do Vojtovy hudební lázně a poznejte tak sami na sobě hloubku jejího působení.

Drakiáda na Jaráku

KDY: 19. října od 13 hodin

KDE: Jablonec nad Jizerou



RC Klub Jabloneček pořádá již 6.ročník drakiády na Jaráku - pouštění draků, občerstvení, opečení buřtíka, soutěže a zábava pro děti, ukázka RCmodelů atd.

Poslední trik Georgese Mélièse

KDY: 19. října od 17 hodin

KDE: Lomnice nad Popelkou



Legenda českého loutkářství, Divadlo Drak z Hradce Králové, zavítá v rámci Připomínky 100 let kina v Lomnici nad Popelkou do lomnického Tylova divadla.

Malování na svíčky

KDY: 19. října od 10 hodin

KDE: Dílnička pro šikovné ruce, Benecko



Po celý den si budete moci namalovat svíčku nebo si vyrobit cokoliv z dalších výrobků.

Dětská herna Monkey

KDY: 19.-20. října

KDE: Jilemnice



Sportovní víkend pro celou rodinu ve Sportovní Hale Jilemnice. Celodenní vstupné pro děti 180kč, dospělí 30kč.