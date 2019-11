Slavnostní bohoslužba - Requiem Adama Václava Michny

KDY: 2. listopadu od 15.30

KDE: Domov svatého Josefa, Žireč

Domov sv. Josefa v Žirči si vás dovoluje pozvat na slavnostní bohoslužbu u příležitosti dne Vzpomínky na všechny věrné zemřelé. Mše svatá bude obětována za Macieje Kazińského, člena souboru La Bilancetta, a za všechny věrné zemřelé. Mše se uskuteční za přítomnosti Michaela Pospíšila, odborníka na barokní hudbu a zakladatel skupiny Ritornello.

Přehlídka loutkových her Rolnička 2019

KDY: 3. listopadu od 14 hodin

KDE: Úpice



Klub loutkářů Úpice pořádá přehlídku loutkových her ROLNIČKA 2019. Tuto neděli můžete shlédnout: O STATEČNÉ HILDĚ A PYŠNÉM HAKONOVI. Jak se pasou stříbrní polární sobi - hraje Divadlo u staré herečky - Jarmila Vlčková.

Fotbal a večerní country

KDY: 2. listopadu

KDE: Velké Svatoňovice



V sobotu od 14:00 hod. vystoupí na Puškvoreckém pažitu borci Staré a Mladé Puškvorecké gardy. Večer nám zpříjemní místní country skupina Na Vítězství, která své struny rozehraje v 19:00 hod.

Ani za milion - divadelní hra

KDY: 2. listopadu od 19 hodin

KDE: Hostinné



Co má společného zpustlý strážce majáku s madam z nejvyšší francouzské společnosti? Komedie s detektivní zápletkou, odehrávající se v jednom majáku na francouzském pobřeží.

SkateHelloween 2019

KDY: 2. listopadu od 9 hodin

KDE: Jilemnice



V sobotu se otevře SkateHell pro všechny zvědavce a nadšence, kteří by chtěli přičuchnout ke skateboardingu. Odstartuje zábavou pro nejmenší, karneval, workshop, souteže, představení nové skateškoly, půjčování skejtů atd. vyplní program až do tří do odpoledne.

Od 16:00 se otevřou brány dospělákům a rozjede se historicky druhej halloweenskej mejdan v hale. Contesty, piva za triky, občerstvení, koncerty, skate hardware stánek, RECYKLATOR Workshop, carneval a hromada dalšího.

Horolezecký a cestovatelský festival DECH HOR

KDY: 2.-3. listopadu

KDE: Semily



Horolezecký a cestovatelský festival, Hosté: Mára Holeček, Jaroslav Bouzek, Radek Groh a další, cenami ověnčené filmy, archivní dokumenty a ferratový kurz a lezení.

Lampionový průvod

KDY: 2. listopadu od 16 hodin

KDE: Turnov



Zveme malé i velké na tradiční podzimní akci. Průvod se sejde opět v areálu letního kina pod plátnem a zakončen bude na stejném místě krátkým představením pěveckého souboru "Turnováček" (ZUŠ Turnov).