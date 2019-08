Letní běh na lyžích okolo Šiškovny



Kdy: sobota 10. srpna

Kde: Havlovice okolo hájovna Šiškovna

Proč přijít: Letní běh na běžkách je tradiční taškařice, která baví lidi v Podkrkonoší. Závodníky čeká trať dlouhá asi jeden kilometr kolem hájovny u Šiškovny, jejíž část vede na počátku nastříkanou hasičskou pěnou. K účasti stačí přinést staré běžky a srandovní oblečení. Řazení a závodníků a také úprava trati se odehraje u hájovny od 16 hodin, start bude odpískán o hodinu později.

Keltská noc v Harrachově



Kdy: pátek 9. a sobota 10. srpna

Kde: Harrachov

Proč přijít: V Harrachově pod můstky pokračuje i v pátek a sobotu Keltská noc.Na Pavel Ploc Stage a Matti Nykänen memorial Stage desítky kapel. V pátek večer zahrají například Banjo Band Ivana Mládka, Visací zámek, Dymytry nebo Krucipüsk. V sobotu večer vyvrcholí Keltská noc koncerty kapel Znouzectnost, Monkey Business, Tři sestry, E!E a Totální nasazení.

Krkonošské pivní slavnosti Vrchlabí

Kdy: sobota 10. srpna

Kde: Náměstí TGM Vrchlabí

Proč přijít: Legendární David Koller, zpívající moderátorské duo Těžkej Pokondr, atrakce pro děti, piva z dvanácti pivovarů, nepřeberné množství dobrot a kulinářských specialit a rozvoz nočními speciálními autobusy. Nejen to nabídne 22. ročník Krkonošských pivních slavností, který se uskuteční v sobotu od 12 hodin na vrchlabském náměstí.

Před vystoupením Davida Kollera publikum pořádně rozhicuje duo zpívajících moderátorů Těžkej Pokondr, kapela TH!S s oblíbeným hercem Vojtou Kotkem či soubor The Atavists, který letos získal dva Anděly a v jehož řadách působí bubeník a vrchlabský rodák Adam Jánošík. Program zakončí revivalová kapela Alibi rock z Jilemnice. Krkonošské pivní slavnosti jsou především svátkem dobrého piva a jídla. Pod dozorem vládce hor Krakonoše se o zahnání žízně postará nespočet píp ze dvanácti nejen regionálních pivovarů, které doplní bohatá nabídka vín, destilátů, koktejlů i nealko nápojů. Návštěvníci k tomu mohou zakousnout grilované maso, klobásy, steaky, špízy nebo sejkory, borůvkové koláče a další místní dobroty. V programu nebudou chybět ani tradiční tematické soutěže či Škola čepování vrchlabského výčepního mistra Jardy Učíka. Vypraveny budou i zvláštní autobusy, které podle určeného harmonogramu rozvezou domů návštěvníky z okolí Vrchlabí.

Lidová řemesla i kohouti v Kohoutově



Kdy: sobota 10. srpna

Kde: Kohoutov



Proč přijít: Lidová řemesla v Kohoutově slaví čtvrt století existence. Tradice řemeslných trhů v Kohoutově je spjata s otevřením Keramického studia Jarmily Tyrnerové. První trhy se zpočátku konaly na zahradě keramické školy.

Jak postupně počet trhovců vzrůstal, přišla i myšlenky vzít trhy pod patronát obce. A tak se v obci na Trutnovsku, která je spjatá s tradicí košíkářství, jednou ročně sjíždějí trhovci různých řemesel. První řemesla uspořádaná obcí se konala v roce 1995 o počtu 22 stánků a 300 návštěvníků. Dnes se pořadatelé pohybují u čísla 200 trhovců a 5000 návštěvníků. Nejednoho návštěvníka láká také kulturní program, který celou akci doprovází. Na třech pódiích je možno shlédnout divadelní a koncertní vystoupení. Od 11 hodin se v Kostele Nanebevzetí Panny Marie uskuteční mše svatá.



Lidovou tržnici zaplaví stánky od 9 hodin. Přichystán je bohatý doprovodný program. Na hlavním pódiu vystoupí nejen Podzvičinka, ale také skupiny Řemdih, UGD, Benjaming´s Clan, Queenie. Na druhém pódiu zahrají kapely Fámy, The Last Revolution, Paya May, Lístek a Mina. Připravena jsou i loutková představení pro děti, ukázka šermířů ze skupiny Durabo a již tradiční soutěž o nejkrásnějšího kohouta okresu. Zájemci také mohou jako každý rok využít Dne otevřených dveří v Pekárně Roland a ochutnat tam čerstvé pečivo.