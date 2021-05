Pochod Václavice - Havlovice

KDY: 22. května

KDE: start v Náchodě nebo Václavicích

Duha Modrá Střelka Náchod a TJ Sokol Havlovice zvou na netradiční 32. ročník pochodu Václavice Havlovice. Individuální pochod a cyklotrasa pro všechny startuje mezi 8. až 10. hodinou z Václavic nebo od 8. hodiny z Náchoda od lavičky J. Škvoreckého na Masarykově náměstí. Kontrolní stanoviště bude na hradě Vízmburk, kde zahraje kapela Domamazec. Cíl je do 17 hodin v Havlovicích. Tam vás čeká občerstvení i sportovní vyžití.

Hrad a zámek obývá více než 450 pohádkových bytostí

KDY: po oba víkendové dny

KDE: Staré Hrady

ZA KOLIK: dle ceníku



Pohádkový Hrad a zámek Staré Hrady na Jičínsku se opět otevřel pro děti i dospělé. V kouzelných historických prostorách zde potkáte více než 450 pohádkových bytostí od draků po princezny, rytíře, vodníky, skřítky, čarodějnice. Novinkou letošní sezóny je originální zábavně naučná cesta zámeckým pohádkovým sklepením, které ožívá zvukovými a světelnými efekty. Pohádkovým světem vás provede hlas samotného Archibalda I., nejvyššího pohádkového čaroděje. Otevřeno je tu každý den mimo pondělí.

Novopacký malíř V. Mužíček zachytil krásu okolní krajiny

KDY: do 13. června

KDE: Nová Paka

Suchardův dům je po pěti měsících opět otevřený veřejnosti. Návštěvníky muzea přivítala výstava obrazů novopackého malíře Vlastimila Mužíčka, jehož doménou je především zachytit krásu okolní krajiny. Zdařilé olejomalby si můžete prohlédnout do 13. června. Překvapení v podobě zrenovované expozice čeká návštěvníky v prvém patře, kam se vrátily sochy Stanislava a Vojty Suchardových z pražské expozice v Národní galerii. Umístěn je zde i monumentální model nově zrestaurovaného pomníku Františka Palackého a další díla, zapůjčená z Nadace Stanislava Suchardy. Vedle Suchardova domu je rovněž zpřístupněna unikátní Klenotnice drahých kamenů s doplněnou expozicí spiritismu.

Herní krajina Pecka od soboty přivítá malé i velké návštěvníky

KDY: od soboty 22. května

KDE: Krkonoše



Nedaleko horní stanice sedačkové lanovky nad Velkou Úpou se opět otevírá Herní krajina Pecka. Tento unikátní soubor dřevěných modelů zvířat v nadživotní velikosti, lanových stezek a prolézaček můžete navštívit denně od 9 do 16:30 hodin. Zábavná stezka Pecka představuje život ve větvích stromů, na louce i v blízkosti horské bystřiny, který je typický pro krkonošskou přírodu. Stezka u Portášovy boudy ve výšce 1062 metrů nad mořem má více než deset stanovišť s dřevěnými sochami znázorňujícími charakteristická zvířata, hmyz nebo ptáky Krkonoš.

Masarykova věž samostatnosti je opět otevřená pro návštěvníky

KDY: od pátku do neděle 10 - 12 a 13- 17 hodin

KDE: Hořice

Pozoruhodnou stavbou s bohatou sochařskou výzdobou je Masarykova věž samostatnosti na vrcholu Hořického chlumu, sloužící jako památník obětem světových válek i jako turistická rozhledna. Věž byla postavena v letech 1925 38 podle plánů arch. Františka Blažka stavitelem Jindřichem Malinou, sochařskou výzdobu navrhli Jan Vávra a Karel Lenhart, žáci Otakara Španiela. Věž je vysoká 25 m a její dostavbě do projektovaných 40 m zabránila 2. světová válka. Na základní kámen památníku poklepal v r. 1926 prezident Masaryk při návštěvě města.

Jarní trh v broumovském klášteře

KDY: 22. května od 8:30 do 13 hodin

KDE: Klášter Broumov



Tradiční jarní trh se obvykle koná v týdnu před Velikonocemi. Letos však musel být posunut vzhledem k vládním omezením. Své výrobky přijede do areálu národní kulturní památky představit kolem 50 regionálních prodejců. „Chybět nebudou jarní dekorace, hračky, šperky, sýry, dřevěné či látkové výrobky, keramika a další. Návštěvníci se můžou těšit také na bio výrobky z masa od Bošinů a z ovčího mléka od Menčíků. Otevřena už bude i zahrádka klášterní kavárny Café Dientzenhofer a klášterní restaurace U Tří růží, kde si návštěvníci trhu budou moci odpočinout a dát něco dobrého na zub. V areálu kláštera bude otevřena i Dětská galerie Lapidárium a Galerie Dům – návštěvu trhu je tedy možné spojit i s prohlídkou aktuálních výstav v těchto galeriích,“ zve do broumovského kláštera Dana Černotová ze Vzdělávacího a kulturního centra Broumov.

Běh sídlištěm

KDY: v neděli 23. května od 8 do 12 hodin

KDE: Police nad Metují

ZA KOLIK: zdarma

Tuto neděli dopoledne, 23. 5. 2021, bude pro veřejnost omezený pohyb v prostoru dětského hřiště na sídlišti. Důvodem je konání akce Běh sídlištěm.

Bleší trh na Dolcích

KDY: v neděli 23. května

KDE: kemp Dolce, Trutnov



Přijďte prodat své nepotřebné věci z domácnosti, dětské hračky nebo třeba oblečení, které neunosíte a stále vám visí ve skříni. Bleší trh se koná 23. května od 8 do 13 hodin v kempu Dolce. Vjezd pro prodejce je od 8 do 9 hodin. Vstupné pro nakupující je dobrovolné, pro prodejce 50 korun. Občerstvení zajištěno.