Přírodní památka potřebuje uklidit od odpadků

KDY: do 25. dubna

KDE: Vrchlabí - Vejsplachy

ZA KOLIK: zdarma

V přírodní památce Vejsplachy, v lužním lesíku a v blízkosti oblíbeného Kačáku, se po zimě válí ohromné množství odpadů. Do společného úklidu se může zapojit každý a přiložit ruku k dílu. Do neděle 25. dubna budou v bufetu Kačák (Maják) k dispozici pytle na odpad, které poskytlo město. Plné pytle je možné odkládat na blízkém parkovišti (od Kačáku směr Pražská). V pondělí 26. dubna ráno sebraný odpad naloží a odvezou technické služby.

Do akce jsou zváni především ti, po nichž odpad v lužním lesíku zůstal. Třeba si příště dokáží uvědomit, že odpad nepatří do lesa, zvlášť do přírodní památky, ale do koše, ideálně správně vytříděný.

Výstava Za sklem evokuje karneval v Benátkách

KDY: do 2. května

KDE: Hořice

ZA KOLIK: zdarma



Hořický fotograf Michal Ludvík se zapojil do celostátní akce Výstavy Za sklem a přenesl svými snímky do Hořic atmosféru masek z italských Benátek. Fotografie jsou vystaveny na různých místech Hořic ve výlohách obchodů a vy si při jejich prohlížení můžete i zasoutěžit! "Benátský karneval jsem navštívil s fotoexpedicí Martina Kamína, pražského fotografa, který nás zasvětil do focení portrétu, street fotografií a večerní atmosféry. Fotografie karnevalu jsou z roku 2020, kdy začala covidová situace v Itálii a náš odjezd se tak nakonec neplánovaně urychlil," popisuje anabázi svého fotokurzu v Itálii Michal. "Benátský karneval" teď při procházkách městem můžete alespoň touto formou zažít až do 2. května. A zde je slíbený kvíz:

Kolik fotografií je ve výlohách celkem vystaveno?

V Hořicích jsou nečekaně dvě stejné fotografie, najdete je?

Svoje tipy zasílejte na michalludvik@seznam.cz . Výherce první správné odpovědi získá možnost si vybrat fotografii, ta mu pak bude nově vytištěna ve formátu A3!

Pokud nejste z Hořic, nevadí!, fotografie naleznete na https://www.michalludvik.cz/ v odkazu zoner.





Ukliďme svět - Pojďme společně uklidit naše město

KDY: v sobotu 24. dubna 2021 od 9:00 h do 12:00 hodin

KDE: Nové Město nad Metují

ZA KOLIK: zdarma

Stejně jako v předchozích letech se i letos město připojí k celorepublikové akci „Ukliďme svět".

Zapojte se také do této akce a pojďte uklidit různá místa.Vítaní jsou jednotlivci, ale také skupiny dobrovolníků s návrhy na konkrétní místa úklidu. Jako základní stanoviště úklidu byla stanovena sokolovna v Novém Městě nad Metují. Pokud si vyberete pro váš úklid jinou lokalitu, sdělte tuto informaci na tel. čísle 737 237 230 nebo e-mailem: prokyskova@novemestonm.cz Tato zpráva je důležitá pro zajištění dodání pytlů na odpadky a také pro zajištění odvozu sesbíraného odpadu. V případě zpřísnění protiepidemiologických opatření vládou ČR bude tato akce zrušena. Pro aktuální informace proto sledujte Facebook a webové stránky Nové Město nad Metují nebo hlášení městského rozhlasu. Případné dotazy zodpoví Věra Prokýšková na telefonu 737 237 230 nebo na e-mailu prokyskova@novemestonm.cz.

Jarní úklid Harty

KDY: do 25. dubna

KDE: Vrchlabí-Podhůří (Harta)

ZA KOLIK: zdarma



Až do neděle se můžete zapojit do úklidu Harty. U hasičské zbrojnice jsou k dispozici pytle na odpadky, můžete si vzít i z domova vlastní. Naplněné je pak odkládejte k označenému sloupu elektrického vedení pod sáňkovacím kopečkem (pod zámečkem). Odpady po skončení akce odvezou Technické služby města Vrchlabí.

Navštivte farmu plnou zvířat

KDY: denně od 10 do 17 hodin

KDE: Broumov

ZA KOLIK: vstupné dle ceníku

Rodinná farma Wenet, která se nachází nedaleko centra města, je obklopená malebnou krajinou Broumovska. Můžete zde pozorovat mnoho druhů zvířat a některá si i pohladit. Na farmě potkáte různá hospodářská i exotická zvířata, jako jsou papoušci, lemuři či velbloudi. Ideální čas pro prohlídku je denně od 10 do 17 hodin.

Farmářské Babiččiny trhy

KDY: v sobotu od 7.30 do 12 hodin

KDE: Česká Skalice

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Babiččiny trhy se konají před bytovým domem Olga v České Skalici a nabídnou sadbou zeleniny a květin, pečivo, uzeniny a mnoho dalšího. Dodržujte platná nařízení vlády a pokyny pořadatelů.

Safari park je otevřený!

KDY: denně

KDE: Dvůr Králové nad Labem

ZA KOLIK: vstupenky od 24. dubna pouze předem online

Navzdory zavřeným pavilonům, které zůstávají nepřístupné kvůli koronavirovým omezením, má safari park na jaře hodně co nabídnout. Ve Lvím safari je k vidění největší smečka lvů v Česku a své výběhy využívají zebry, šimpanzi, nosorožci či některé antilopy. Poprvé mají příznivci safari parku možnost vidět i mládě medojeda.

V Prachovských skalách začíná turistická sezóna

KDY: od 23. dubna

KDE: Prachovské skály

ZA KOLIK: Základní vstupné 100,- Kč

Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) 250,- Kč

Snížené vstupné 50,- Kč (děti, studenti, senioři, invalidé)

Poplatek za psa 10,- Kč



V pátek 23. dubna 2021 začne v Prachovských skalách turistická sezóna. Začátek byl z důvodu koronavirové pandemie a zejména z důvodu velmi špatného počasí posunutý. Návštěvníci musí dodržovat doposud platná vládní nařízení ( respirátory, rozestupy…). Prachovské skály jsou jednou z nejznámějších oblastí Českého ráje. Velké pískovcové skalní město a jeho okolí lze obdivovat z mnoha otevřených náhorních plošin, na nichž se nacházejí známé vyhlídky - Šlikova, Všetečkova, Hlaholská, vyhlídka Českého ráje a další.