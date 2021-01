Vánoční koncert online

KDY: v těchto dnech

KDE: Youtube kanál města Červený Kostelec

ZA KOLIK: zdarma



Zlatá neděle bývá každoročně spojená s Vánočním koncertem Dětského pěveckého souboru Červánek a Jitřenka. Nejinak tomu bylo i letos, ovšem online. Na Youtube kanálu města Červený Kostelec https://youtu.be/J-ci8xuFTmU si i v následujících dnech můžete poslechnout několik vánočních skladeb, jako například Gloria, Ave Maria, Den přeslavný a další.

Vydejte se s dětmi procházkou na adventní hru přes Peklo

KDY: do 10. ledna 2021

KDE: okolí Nového Města nad Metují

ZA KOLIK: zdarma



Adventní hra, která vede přes Peklo, je určená pro širokou veřejnost. Na trase je 21 úkolů označených logem novoměstské školy, najdete je na lavičkách, stromech, plotech i na okně restaurace. S sebou si vezměte tužku, papír, fotoaparát nebo mobil. Kompletně připravené správné odpovědi zasílejte na email sonislava.novotna@ centrum.cz nebo na WhatsApp 723270643. Pokud by nějaká otázka chyběla, nebo byste ji přešli, tak nevadí, napište číslo otázky na uvedené telefonní číslo a počkejte na její znění. Trasa začíná u novoměstské sokolovny, poté pokračujte po červené turistické značce až do Pekla. Zde je možnost občerstvení ve dvou restauracích (o víkendech) a také jsou u nich úkoly! Odpočatí se vydáte po zelené turistické značce na Přibyslav, uprostřed obce pak vlevo po žluté turistické značce do Nového Města. Hra končí na místě zvaném U Dubu,kousek za cedulí označující začátek či konec Nového Města.

Netradiční vánoční vycházka potěší i malým překvapením

KDY: do 3. ledna 2021

KDE: Horní Maršov

ZA KOLIK: zdarma

Až do 3. ledna 2021 zve Středisko ekologické výchovy SEVER rodiny s dětmi na Vánoční putování do betléma. Jde o nenáročnou vycházku v okolí Horního Maršova. Děti se vžijí do role pastýřů, kteří v dáli spatří jasnou hvězdu, a vydají se poklonit právě narozenému Ježíškovi. Čeká je tajemná cesta zimní přírodou, drobné úkoly a na závěr malé překvapení. Vycházka trvá asi 2 hodiny (dohromady tam i zpět), půlhodinku je potřeba počítat na úvodní vytvoření malého dárku. Informace a průvodní list s mapkou získáte v Infokoloniále DOTEK (Dům obnovy tradic, ekologie a kultury) v Horním Maršově. Otevřeno je denně od 9 do 17 hodin. Zkrácená otevírací doba je ve dnech 24. 12. (10 - 14), 25. 12. (13 - 17), 31. 12. (9 - 15) a 1. 1. (10 - 17).

Za betlémy do Opočna

KDY: do 31. prosince 2020

KDE: centrum Opočna

ZA KOLIK: zdarma



Až do konce letošního roku si můžete v Opočně ve vybraných výlohách obchodů, oknech obyvatel domů v historickém centru města při procházce prohlédnout papírové, dřevěné i paličkované betlémy z tvorby a sbírek Jarmily Haldové ze Sedloňova, Jitky Tláskalové a Petra Netíka Nejtyho z Opočna a členů spolku Senioři z Opočenska i dalších obyvatel města.

Muzeum nabízí virtuální výstavy, exkurze i videa

KDY: kdykoliv

KDE: https://www.muzeumhk.cz/

ZA KOLIK: zdarma

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je sice z důvodu vládních nařízení v těchto dnech uzavřené, na svých webových stránkách však zve na virtuální výstavy, přednášky, exkurze, výuková videa a audio pohádky. Můžete si zde například prohlédnout panoramatické výstavy uskutečněné v historické budově muzea na Eliščině nábřeží. Nabízejí se také mluveným slovem doprovázané výstavy připravené pro online prostředí webového prohlížeče, dokumentární filmy, mapy s příběhem a mnoho dalšího.